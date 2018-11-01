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واشنطن بوست: ابن سلمان وصف خاشقجي بـ"الإسلامي الخطير" في اتصال مع البيت الأبيض

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
1/11/2018

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصف الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بـ"الإسلامي الخطير"، في اتصال مع البيت الأبيض.

التفاصيل:
  • الصحيفة نقلت عن "أشخاص مطلعين"، أن ابن سلمان وصف خاشقجي بـ "الإسلامي الخطير" بعد أيام على اختفاء الأخير، في اتصال هاتفي مع كل من جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
  • الصحيفة: الاتصال جرى بين الجانبين قبل إقرار السعودية رسميًا بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، بعد 18 يومًا على اختفائه مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.
  • الصحيفة: ولي العهد حثّ خلال الاتصال كلًا من كوشنر وبولتون على حماية التحالف بين البلدين، وقال إن خاشقجي كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، التي يعارضها مستشار الأمن القومي ومسؤولون كبار في إدارة ترمب.
  • "واشنطن بوست" لفتت إلى أن شخصًا مطلعًا على الاتصال قال إن بولتون لم يبد تأييدًا لحديث الأمير السعودي، أثناء الاتصال.
عائلة خاشقجي ترد:
  • على خلفية التسريب، اعتبرت عائلة خاشقجي، في بيان لواشنطن بوست، أن وصف ولي العهد السعودي للراحل بالإسلامي الخطير "غير دقيق".
  • العائلة: "لم يكن جمال خاشقجي عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين؛ ولقد نفى تلك المزاعم مرارًا خلال السنوات الماضية".
  • العائلة: "خاشقجي لم يكن شخصًا خطيرًا بأي شكل ممكن، وأي زعم بخلاف ذلك سخيف".
خلفية:
  • النيابة العامة التركية، أعلنت (الأربعاء) أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".
  • النيابة التركية قالت في بيان إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
  • في 20 أكتوبر المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
  • قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
  • عادت النيابة العامة السعودية لتقول إنها علمت من تركيا أن خاشقجي قتل عن سبق إصرار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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