مصر: اعتقال ابنة خيرت الشاطر وشقيق باسم عودة وحقوقيين آخرين

شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات جديدة استهدفت عددا من النشطاء والحقوقيين وأسر قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وشملت الاعتقالات عائشة ابنة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، كما ألقي القبض على الحقوقية هدى عبدالمنعم.

واعتقلت قوات الأمن أيضا بهاء، شقيق وزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة. بالإضافة إلى حقوقيين آخرين، منهم:

سحر حتحوت.

روية الشافعي.

علياء اسماعيل.

إيمان القاضي.

إيمان مدبولي.

شادي أبو النجا.

عائشة الشاطر

الأمن المصري اعتقل، فجر الخميس، عائشة، نجلة المهندس خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، من منزلهما بمدينة نصر شمال شرقي القاهرة.

عزة توفيق، زوجة الشاطر، أكدت عبر فيسبوك، اقتحام قوات الداخلية المصرية لمنزل ابنتها عائشة وزوجها، وإلقاء القبض عليهما.

المهندس خيرت الشاطر، هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. عارض نظام مبارك وقضى في سبيل ذلك 12 عاما وراء القضبان، وتقدم للانتخابات الرئاسية عام 2012 لكنه استبعد لأسباب قانونية. اعتقل مجددا بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

شقيق باسم عودة

مصادر قالت للجزيرة مباشر إن الشرطة المصرية اعتقلت، صباح الخميس، بهاء عودة شقيق الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق والمعتقل حاليا منذ أكثر من 5 سنوات.

باسم عودة أستاذ هندسة مصري تولى وزارة التموين لمدة ستة أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الحكم.

عودة كان أصغر الوزراء في حكومة هشام قنديل، وأطلق عليه لقب "وزير الفقراء" أو "وزير الغلابة" لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

الحقوقية هدى عبدالمنعم

قوات الأمن اعتقلت أيضًا المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقُا، من منزلها بمدينة نصر.

المحامي خالد بدوي، زوج الحقوقية هدى عبدالمنعم، أكد عبر حسابه بفيسبوك، نبأ اعتقال الأمن المصري لزوجته البالغة من العمر 60 عامًا.

فدوى، نجلة المحامية هدى عبدالمنعم، نشرت عبر حسابها على فيسبوك صور تحطيم محتويات منزلهم أثناء مداهمة الأمن لشقتهم واعتقال والدتها.