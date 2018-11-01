البث الحي
سياسة|إسبانيا

شاهد: نشوب حريق بعد اصطدام سفينة برافعة في ميناء برشلونة

1/11/2018

أدى اصطدام سفينة ركّاب بإحدى الرافعات العملاقة، إلى سقوط الرافعة واندلاع حريق كبير بميناء برشلونة الإسباني، الأربعاء.

التفاصيل:
  • أظهر فيديو التقطه الملّاح البلغاري بيتار بيتروف، بهاتفه الجوال، لحظة جنوح العبّارة واصطدامها بالرافعة القائمة على رصيف الميناء.
  • العبّارة تراجعت داخل المياه قليلًا فيما سقطت الرافعة الضخمة وأدت إلى نشوب حريق، إلا أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات، وفق وسائل الإعلام المحلية.
  • مصور الفيديو قال إن العبّارة كانت راسية على بعد نحو 100 متر من الميناء في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلى (0700 بتوقيت غرينتش).
  • بيتروف يعتقد أن سوء حالة الطقس والرياح القوية ربما كانا السبب وراء جنوح العبارة عن مسارها.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)