شاهد: نشوب حريق بعد اصطدام سفينة برافعة في ميناء برشلونة

أدى اصطدام سفينة ركّاب بإحدى الرافعات العملاقة، إلى سقوط الرافعة واندلاع حريق كبير بميناء برشلونة الإسباني، الأربعاء.
التفاصيل:
- أظهر فيديو التقطه الملّاح البلغاري بيتار بيتروف، بهاتفه الجوال، لحظة جنوح العبّارة واصطدامها بالرافعة القائمة على رصيف الميناء.
- العبّارة تراجعت داخل المياه قليلًا فيما سقطت الرافعة الضخمة وأدت إلى نشوب حريق، إلا أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات، وفق وسائل الإعلام المحلية.
- مصور الفيديو قال إن العبّارة كانت راسية على بعد نحو 100 متر من الميناء في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلى (0700 بتوقيت غرينتش).
- بيتروف يعتقد أن سوء حالة الطقس والرياح القوية ربما كانا السبب وراء جنوح العبارة عن مسارها.