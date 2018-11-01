شاهد: انتشال مسجل بيانات الطائرة الإندونيسية المنكوبة

قال مسؤولون إندونيسيون إنه تم انتشال مسجل بيانات رحلة الطائرة التي تحطمت في بحر جاوة وعلى متنها 189 شخصا.

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الغواص الذي انتشل الصندوق من عمق 30 مترا في قاع البحر قال إنه ما زال يصدر ذبذبات.

رئيس فريق البحث والإنقاذ محمد سيوجي قال إن غواصين تابعين للقوات البحرية عثروا على جسم طوله نحو 1.5 متر يعتقد أنه جزء من الطائرة.

سيوجي أوضح أنه سيتم رفع جسم الطائرة من قاع البحر بمجرد العثور عليه.

قبل ساعات من انتشال هذا الجزء، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل إنهم رصدوا "كتلة ضخمة في قاع البحر" تصدر صوت "أزيز" يزداد وضوحا ويعتقد أنه ينبعث من الصندوق الأسود للطائرة.

المسؤول قال إنهم يعتقدون "أنها جزء من جسم الطائرة" وإنهم أرسلوا "مركبة تعمل عن بعد" إلى المنطقة.

مسجل بيانات الرحلة يقوم بتسجيل بيانات مثل سرعة الطيران والضغط الجوي والارتفاع والتسارع العمودي.

مسجل الصوت في قمرة القيادة يقوم بتسجيل ما يدور من حديث في قمرة قيادة الطائرة.

تحليل بيانات الصندوقين الأسودين يمكن أن يساعد فريق التحقيق في معرفة سبب الحادث.

يمكن أن يستغرق الأمر ثلاثة أسابيع لاستخراج المعلومات المخزنة من الصندوقين الأسودين. ويمكن أن يستغرق تحليل تلك المعلومات نحو ستة أشهر.

جهات البحث والإنقاذ الإندونيسية قالت إنه تم حتى الآن جمع 57 كيسا من الرفات البشرية، ولكن لم يتم التعرف إلا على ضحية واحدة.