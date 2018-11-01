شاهد: إطفاء أنوار برج إيفل حدادا على الصحفيين القتلى حول العالم

أطفأت السلطات الفرنسية برج إيفل الشهير بالعاصمة الفرنسية (الخميس) لمدة دقيقة حدادا على الصحفيين الذين لقوا حتفهم حول العالم.
التفاصيل:
- الوقفة تأتي إحياء لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي يوافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
- شارك في الوقفة أعضاء من منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها.
- حمل المشاركون في الوقفة صورا لعدد من الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم، ومن بينهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي.
- قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن 77 عاملا في مجال الإعلام، من بينهم 62 صحفيا، قتلوا حتى الآن خلال عام 2018، بينما تعرض 337 آخرون للسجن.