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شاهد: إطفاء أنوار برج إيفل حدادا على الصحفيين القتلى حول العالم

1/11/2018

أطفأت السلطات الفرنسية برج إيفل الشهير بالعاصمة الفرنسية (الخميس) لمدة دقيقة حدادا على الصحفيين الذين لقوا حتفهم حول العالم.

التفاصيل:
  • الوقفة تأتي إحياء لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي يوافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
  • شارك في الوقفة أعضاء من منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها.
  • حمل المشاركون في الوقفة صورا لعدد من الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم، ومن بينهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي.
  • قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن 77 عاملا في مجال الإعلام، من بينهم 62 صحفيا، قتلوا حتى الآن خلال عام 2018، بينما تعرض 337 آخرون للسجن.
المصدر : رويترز
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