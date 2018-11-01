رويترز: عشرات المواقع الإلكترونية تدافع عن السعودية بالأخبار الكاذبة

قال تقرير لوكالة رويترز إن عشرات المواقع أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بالترويج لتأييد السعودية وبث الشكوك في الادعاءات التي تقول إن الرياض متورطة في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

أهم ما ورد في التقرير:

التقرير نقل عن ليزا ماريا نيوديرت الباحثة بمعهد أكسفورد للإنترنت التابع لجامعة أكسفورد إن موت خاشقجي ساهم في إبراز السبل التي تستطيع الحكومات بها التلاعب على نحو متزايد بالمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأغراضها السياسية.

نيوديرت قالت إن "إنشاء صفحات للتضليل الإعلامي تدعي أنها تنشر أخبارا حقيقية للتأثير في قضايا جارية خلافية ومثيرة للجدل باستخدام حسابات وهمية وأفراد غير حقيقيين لإخفاء أصحاب الهجمات الحقيقيين يمثل إلى حد ما ألف باء الدعاية الإلكترونية".

رويترز أشارت إلى الدور البارز لسعود القحطاني، الذي وصفته "بأحد المساعدين المقربين من ولي العهد والذي تم تعيينه لإدارة جيش للإعلام الإلكتروني مكلف بحماية صورة المملكة وذلك وفق ما ذكره مصدر على صلة بالديوان الملكي".

التقرير قال إن القحطاني كان في صدارة الهجمات الإلكترونية. وحث السعوديين عبر تويتر على نشر أسماء من يبدون التعاطف مع قطر في تغريدات عبر وسم "القائمة السوداء" بعد حصار قطر في يونيو/ حزيران 2017.

عزل القحطاني في 20 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب ما تردد عن دوره في مقتل خاشقجي.

رويترز نقلت عما أسمته "مسؤول سعودي كبير إن القحطاني فوض أحد مرؤوسيه بإجراء مفاوضات لإعادة خاشقجي إلى السعودية".

منصات كاذبة

رويترز قالت إن تحليلا أجرته توصل إلى وجود شبكة تتألف مما لا يقل عن 53 موقعا، تدعي أنها منافذ إخبارية حقيقية باللغة العربية، شاركت في نشر معلومات زائفة عن الحكومة السعودية ومقتل خاشقجي.

التقرير نقل عن محققين في شركة لأمن الإنترنت أن استعراضا لعناوين الخوادم المضيفة وتفاصيل التسجيل أوضح أن هذه المواقع تعمل في إطار شبكة واحدة. مشيرا إلى أن الكثير منها تتشابه تصميمات صفحاته وعناوينه الإلكترونية أو ينشر تقارير واحدة أو متشابهة من الأخبار الكاذبة.

المحققون قالوا إنه بعد نشر تقارير الأخبار الكاذبة على الإنترنت عمدت الحسابات الآلية إلى نشرها على تويتر واستخدم كثير منها روابط لمواقع متعددة من مواقع الشبكة.

تفاصيل المواقع تبين أن شخصا يدعى محمد ترابي له عنوان مسجل في مصر هو صاحب أغلبية المواقع الثلاثة والخمسين ومشغلها. وعند الاتصال به هاتفيا رد شخص قال إنه محمد ترابي وأكد أنه صاحب المواقع لكنه أغلق الهاتف عندما طلب منه تقديم المزيد من المعلومات.

في تعليقات لاحقة بالبريد الإلكتروني نفى الشخص صلته بالشبكة، مشيرا إلى أنه لم يفهم الأسئلة التي طرحت عليه هاتفيا وأنه ليس له "أي صلة بالمواقع التي تتحدثون عنها".

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