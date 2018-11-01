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سياسة

الخارجية الأمريكية تطالب السعودية بالكشف عن بقايا جثة خاشقجي

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي مع عائلته
الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي مع عائلته
1/11/2018

طالبت الخارجية الأمريكية السعودية بالكشف عن بقايا جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعادتها إلى أسرته لدفنه بأسرع وقت.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في تصريحات للصحفيين الخميس إنه يجب أن يحاسب جميع المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

خلفية:

  • قتل خاشقجي عقب دخوله إلى قنصلية بلاده بإسطنبول لإنهاء معاملات ورقية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
  • نفت السعودية في أول الأمر مقتل خاشقجي وأكدت على لسان ولي العهد السعودي أنه خرج من القنصلية عقب دقائق من دخوله إليها.
  • عادت السعودية واعترفت بمقتل خاشقجي بعد 15 يوما إثر ضغوط دولية عليها.
  • نشرت وسائل إعلام سعودية رسمية روايات عدة متتالية ومتناقضة أحيانا بشأن ملابسات مقتل خاشقجي.
  • وزير العدل التركي قال الخميس إن أنقرة تريد أن تعرف من السلطات السعودية مكان جثة خاشقجي.
  • وزير العدل التركي: نبحث عن إجابات لسؤال: أين هي الجثة؟
  • النائب العام السعودي سعود المعجب قال إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن قتل خاشقجي كان متعمدا.
  • النائب العام في إسطنبول عرفان فيدان قال، بعد محادثات أجراها مع المعجب يومي الإثنين والثلاثاء، إن خاشقجي قُتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في عملية جرى التخطيط لها مسبقا، وتم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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