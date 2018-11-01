الخارجية الأمريكية تطالب السعودية بالكشف عن بقايا جثة خاشقجي

طالبت الخارجية الأمريكية السعودية بالكشف عن بقايا جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعادتها إلى أسرته لدفنه بأسرع وقت.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في تصريحات للصحفيين الخميس إنه يجب أن يحاسب جميع المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

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