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سياسة

البرازيل تستعد لنقل سفارتها للقدس.. ونتنياهو يعتزم زيارتها في يناير

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو
1/11/2018

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشاركة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو يناير المقبل، وهو ما وصف بأنه سيمثل نقلة نوعية كبيرة في علاقات البلدين.

ووفقا لصحيفة (فولها دي ساو باولو) اليومية البرازيلية التي تصدر باللغة البرتغالية فإن نتنياهو أبلغ بولسونارو خلال مكالمة هاتفية لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية يوم الإثنين الماضي باعتزامه حضور مراسم أداء القسم الرئاسي، فيما كتب نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر كشف فيها النقاب عن المكالمة الهاتفية.

   وقال نتنياهو في تغريدته "بعد أن هنأته بالانتصار الانتخابي، أبلغته بأنني على يقين ان فوزه سوف يؤدي الي صداقة متينة بين بلدينا وشعبينا، وأننا ننتظر زيارته المقبلة الي إسرائيل".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الخميس أن بولسونارو رد بتدوينة على الفيسبوك قال فيها "تلقيت للتو كلمات رائعة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومن سفير إسرائيل في ريودي جانيرو يوسي شيليي. علاقات الصداقة بيننا سوف تتمخض بدون شك عن اتفاقيات ثنائية يستفيد منها مواطنو البلدين".

 وقالت الصحيفة إن بولسونارو قبيل مرور 24 ساعة على إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية قام باستقبال سفير إسرائيل في البرازيل يوسي شيلي والقنصل الشرفي لإسرائيل أوز ياس وورمان في اجتماع خاص في شقته في العاصمة البرازيلية.

وقال السفير الإسرائيلي لدي البرازيل إن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبولسونارو كانت مناقشة مفتوحة ومتميزة، وعلى الرغم أنهما لم يلتقيا سوي مرة واحدة في إسرائيل قبل عامين ونصف العام فإنه من الممكن القول إن المكالمة كانت أكثر من كونها مجرد محادثة هاتفية للمجاملة وفقا للبروتوكول، لكن يمكن القول إنها كيمياء تجمع بين الزعيمين في إسرائيل والبرازيل.

وكان بولسونارو قد أعلن خلال حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة البرازيلية أن إسرائيل ستكون أولي محطات زياراته الخارجية بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة، وتعهد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس كما تعهد أيضا بإغلاق سفارة فلسطين في البرازيل.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست أنه حال قيام نتنياهو بالمشاركة في مراسم أداء بولسونارو للقسم الرئاسي في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل فإنه سيكون أول رئيس وزراء في إسرائيل منذ تأسيسها، يقوم بزيارة إلى البرازيل.

خلفيات:
  • نتنياهو قام بجولة في بلدان أمريكا اللاتينية في سبتمبر من العام 2017 زار خلالها الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك ولم يقم بزيارة البرازيل في تلك الجولة.
  • اتخذت البرازيل تحت حكم حزب العمال مواقف قوية ضد إسرائيل ولصالح فلسطين طوال السنوات الخمس عشرة الأخيرة التي ظل فيها الحزب اليساري يتحكم في مقاليد السلطة في البلاد.
  • بولسونارو حصل على 55.2% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع الماضي بينما حصل منافسه فرناندو حداد مرشح حزب العمال اليساري الحاكم على 44.8% من الأصوات.
  • قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب اتصل ببولسونارو لتهنئته على فوزه بالانتخابات.
  • قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن ترمب وبولسونارو اتفقا على "العمل سويا على تحسين معيشة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل".
المصدر : الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية
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