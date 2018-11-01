البث الحي
سياسة|السعودية

الإفراج عن فلبينيات احتجزن في السعودية بعد مداهمة حفل يوم "الهالوين"

صورة تناقلها مستخدمو مواقع التواصل للحفل
صورة تناقلها مستخدمو مواقع التواصل للحفل
1/11/2018

قال القنصل العام للفلبين في السعودية إن السعودية أطلقت سراح 19 فلبينية احتجزن خلال مداهمة لحفل بمناسبة الهالوين، أو يوم الهلع، في العاصمة الرياض.

التفاصيل
  • وكالة رويترز نقلت عن القنصل العام كريستوفر باتريك آرو إنه تمت الاستعانة بالسيدات الفلبينيات كعاملات نظافة في الحفل.
  • القنصل قال إن العاملات لم يكن يرتدين ملابس مخيفة، مضيفا أن العاملات يمكن أن يواجهن تهما بشأن انتهاك لوائح العمل.
  • أشار القنصل إلى أنه تم احتجاز 4 رجال، بينهم سعودي، ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد أطلقت سراحهم أيضا.
  • إدارة الأمن العام في السعودية ذكرت على تويتر أنها ألقت القبض على منظمي حفل "تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات".
  • رويترز قالت إن تسجيلات مصورة، قال ناشروها إنها للحفل، أظهرت أشخاصا يرتدون ملابس غريبة ويرقصون على وقع موسيقى صاخبة.
  • مشاركون في الحفل قالوا لرويترز إن مئات الأشخاص حضروا الحفل، الذي أقيم في منتجع مستأجر في مطلع الأسبوع.
  • رويترز نقلت عن سيدة من بين الحضور إنهم كانوا من النساء باستثناء المنظمين ومنسقي الأغاني، مضيفة أنها لم تشاهد أي خمور أو أي شيء آخر غير لائق، وأن المنطقة المحيطة بمكان الحفل ليست كثيفة السكان.
  • دبلوماسيون تحدثوا لرويترز عن أن الشرطة السعودية داهمت مجمعين على الأقل في العاصمة السعودية الأسبوع الماضي بحثا على ما يبدو عن خمور وعمالة غير قانونية.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)