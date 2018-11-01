الإفراج عن فلبينيات احتجزن في السعودية بعد مداهمة حفل يوم "الهالوين"

قال القنصل العام للفلبين في السعودية إن السعودية أطلقت سراح 19 فلبينية احتجزن خلال مداهمة لحفل بمناسبة الهالوين، أو يوم الهلع، في العاصمة الرياض.
التفاصيل
- وكالة رويترز نقلت عن القنصل العام كريستوفر باتريك آرو إنه تمت الاستعانة بالسيدات الفلبينيات كعاملات نظافة في الحفل.
- القنصل قال إن العاملات لم يكن يرتدين ملابس مخيفة، مضيفا أن العاملات يمكن أن يواجهن تهما بشأن انتهاك لوائح العمل.
- أشار القنصل إلى أنه تم احتجاز 4 رجال، بينهم سعودي، ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد أطلقت سراحهم أيضا.
- إدارة الأمن العام في السعودية ذكرت على تويتر أنها ألقت القبض على منظمي حفل "تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات".
- رويترز قالت إن تسجيلات مصورة، قال ناشروها إنها للحفل، أظهرت أشخاصا يرتدون ملابس غريبة ويرقصون على وقع موسيقى صاخبة.
- مشاركون في الحفل قالوا لرويترز إن مئات الأشخاص حضروا الحفل، الذي أقيم في منتجع مستأجر في مطلع الأسبوع.
- رويترز نقلت عن سيدة من بين الحضور إنهم كانوا من النساء باستثناء المنظمين ومنسقي الأغاني، مضيفة أنها لم تشاهد أي خمور أو أي شيء آخر غير لائق، وأن المنطقة المحيطة بمكان الحفل ليست كثيفة السكان.
- دبلوماسيون تحدثوا لرويترز عن أن الشرطة السعودية داهمت مجمعين على الأقل في العاصمة السعودية الأسبوع الماضي بحثا على ما يبدو عن خمور وعمالة غير قانونية.