نتنياهو: غاراتنا ستتواصل على سوريا رغم تسلمها إس-300

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي بأن إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ إس-300 للدفاع الجوي.
التفاصيل:
- نتنياهو قال خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء) إنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف، بأن إسرائيل ستواصل تصديها لما وصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.
- نتنياهو قال إنه رغم تسليم موسكو منظومة أس-300 لجيش النظام السوري، إلا أن إسرائيل، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة بمواصلة "نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل".
- نتنياهو التقى أكيموف على هامش اجتماعات لجنة اقتصادية ثنائية، وقال إنه يعتقد أن الخلاف الحالي مع موسكو سيحل.
- نتنياهو: "أعتقد أنه بالمنطق والنوايا الحسنة نستطيع أن نتوصل إلى حل سيسمح بمواصلة التنسيق الجيد بين الجيشين الروسي والإسرائيلي".
خلفية:
- يُعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتنياهو ومسؤول روسي بارز منذ أسقط جيش النظام السوري عن طريق الخطأ في 17 سبتمبر/أيلول طائرة عسكرية روسية أثناء تصديه لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية في شمال غرب سوريا، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.
- الحادث تسبب في مقتل 15 روسيا وألقت موسكو المسؤولية على إسرائيل متهمة طياريها باستغلال الطائرة الروسية كغطاء.
- إسرائيل طعنت بصحة الاستنتاجات الروسية، مؤكدة أن طائراتها كانت قد عادت إلى الأجواء الإسرائيلية عندما تم إسقاط الطائرة الروسية.
- ردا على حادث الطائرة أعلنت موسكو عن تدابير جديدة لحماية جيشها في سوريا ومن بينها تزويد دمشق بنظام أس-300.
- نتنياهو أعلن (الأحد) الماضي خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا لمناقشة التنسيق بين البلدين.
- بوتين ونتنياهو تحدثا ثلاث مرات على الأقل هاتفيا منذ حادث إسقاط الطائرة.
- الطائرات الاسرائيلية شنت مئات الغارات في سوريا ضد ما تقول إنه أهداف لإيران وحزب الله.