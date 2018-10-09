نتنياهو: غاراتنا ستتواصل على سوريا رغم تسلمها إس-300

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي بأن إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ إس-300 للدفاع الجوي.

التفاصيل:

نتنياهو قال خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء) إنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف، بأن إسرائيل ستواصل تصديها لما وصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

نتنياهو قال إنه رغم تسليم موسكو منظومة أس-300 لجيش النظام السوري، إلا أن إسرائيل، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة بمواصلة "نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل".

نتنياهو التقى أكيموف على هامش اجتماعات لجنة اقتصادية ثنائية، وقال إنه يعتقد أن الخلاف الحالي مع موسكو سيحل.

نتنياهو: "أعتقد أنه بالمنطق والنوايا الحسنة نستطيع أن نتوصل إلى حل سيسمح بمواصلة التنسيق الجيد بين الجيشين الروسي والإسرائيلي".

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