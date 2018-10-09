ضغوط أمريكية على السعودية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

كثف المسؤولون الأمريكون من ضغوطهم على السعودية، بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي، وسط أنباء متضاربة عن مصيره.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للصحفيين في حديقة البيت الأبيض الإثنين عن قلقه بشأن مصير خاشقجي، في وقت دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين السعودية إلى إجراء تحقيق معمق وشفاف، حول اختفاء خاشقجي، الذي تضاربت الأنباء بشأن مصيره بعد آخر مرة شوهد فيها داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

تصريحات ترمب

لدي قلق حيال مصير خاشقجي.. لا أحد يعلم شيئا عن هذا، لكن هناك قصصا سيئة تدور حول الأمر، ولا أحبها.

تصرحيات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي، إذا صح ما يتردد فهذا يوم مأساوي.

يشكل العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم تهديدا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، العالم الحر يستحق الإجابات.

تصريحات بومبيو

ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحقيق معمق حول اختفاء خاشقجي ولتكون شفافة بشأن نتائج هذا التحقيق.

لقد رأينا تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحفي السعودي البارز والمساهم بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

كبار مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية حول هذا الشأن.

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