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سياسة

ضغوط أمريكية على السعودية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

ترمب يعرب عن القلق بشأن اختفاء جمال خاشقجي
ترمب يعرب عن القلق بشأن اختفاء جمال خاشقجي
9/10/2018

كثف المسؤولون الأمريكون من ضغوطهم على السعودية، بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول الثلاثاء الماضي، وسط أنباء متضاربة عن مصيره.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للصحفيين في حديقة البيت الأبيض الإثنين عن قلقه بشأن مصير خاشقجي، في وقت دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين السعودية إلى إجراء تحقيق معمق وشفاف، حول اختفاء خاشقجي، الذي تضاربت الأنباء بشأن مصيره بعد آخر مرة شوهد فيها داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

تصريحات ترمب
  • لدي قلق حيال مصير خاشقجي.. لا أحد يعلم شيئا عن هذا، لكن هناك قصصا سيئة تدور حول الأمر، ولا أحبها.
تصرحيات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
  • منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي، إذا صح ما يتردد فهذا يوم مأساوي.
  • يشكل العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم تهديدا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، العالم الحر يستحق الإجابات.
تصريحات بومبيو
  • ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحقيق معمق حول اختفاء خاشقجي ولتكون شفافة بشأن نتائج هذا التحقيق.
  • لقد رأينا تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحفي السعودي البارز والمساهم بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.
  • كبار مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية حول هذا الشأن.
خلفية
  • خاشقجي غادر السعودية العام الماضي قائلا إنه يخشى العقاب على انتقاده للسياسة السعودية في حرب اليمن والحملة على المعارضة.
  • اختفى خاشقجي منذ يوم الثلاثاء الماضي إثر دخوله لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية اعتيادية.
  • نقلت تقارير إخبارية عن مصادر في الأمن التركي أن الاستنتاجات الأولية للشرطة التركية تفيد بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية، في وقت تنفي فيه الرياض الاتهامات بقتل خاشقجي، وتقول إن الصحفي غادر مقر القنصلية في إسطنبول بعد دقائق من دخوله إليها، وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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