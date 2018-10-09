البث الحي
سياسة

شاهد: شاحنة وقود قطري تدخل غزة

شحنة وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت به قطر تعبر حدود قطاع غزة
شحنة وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت به قطر تعبر حدود قطاع غزة
9/10/2018

عبرت شاحنة وقود حدود إسرائيل إلى داخل قطاع غزة المحتل في خطوة قالت مصادر إنها مسعى من قطر والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع في القطاع المحاصر.

 

التفاصيل:
  • مصادر محلية قالت إن الشاحنة التي دخلت غزة نقلت أول شحنة من وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت به قطر ويكفي لتشغيل محطة الكهرباء لمدة ستة شهور، في ظل الشح الذي تعانيه المحطة في السيولة والذي لا يسمح بتوفر الكهرباء للسكان سوى لنحو أربع ساعات فقط يوميا.

  • الأمم المتحدة ستتولى تشغيل محطة الكهرباء في غزة بتمويل قطري وفق تفاهمات مؤتمر الدول المانحة

  • وكالة رويترز نقلت عن مسؤول قطري قوله إن بلاده تعتزم المساعدة في حل أزمة الكهرباء في غزة بناء على طلب الدول المانحة في الأمم المتحدة لمنع أي تفاقم للأزمة الإنسانية الراهنة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)