شاهد: شاحنة وقود قطري تدخل غزة

عبرت شاحنة وقود حدود إسرائيل إلى داخل قطاع غزة المحتل في خطوة قالت مصادر إنها مسعى من قطر والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع في القطاع المحاصر.

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