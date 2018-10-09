شاهد: شاحنة وقود قطري تدخل غزة

عبرت شاحنة وقود حدود إسرائيل إلى داخل قطاع غزة المحتل في خطوة قالت مصادر إنها مسعى من قطر والأمم المتحدة لتخفيف الأوضاع في القطاع المحاصر.
التفاصيل:
مصادر محلية قالت إن الشاحنة التي دخلت غزة نقلت أول شحنة من وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت به قطر ويكفي لتشغيل محطة الكهرباء لمدة ستة شهور، في ظل الشح الذي تعانيه المحطة في السيولة والذي لا يسمح بتوفر الكهرباء للسكان سوى لنحو أربع ساعات فقط يوميا.
الأمم المتحدة ستتولى تشغيل محطة الكهرباء في غزة بتمويل قطري وفق تفاهمات مؤتمر الدول المانحة
وكالة رويترز نقلت عن مسؤول قطري قوله إن بلاده تعتزم المساعدة في حل أزمة الكهرباء في غزة بناء على طلب الدول المانحة في الأمم المتحدة لمنع أي تفاقم للأزمة الإنسانية الراهنة.