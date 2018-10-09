البث الحي
سياسة|ألمانيا

شاهد: تجفيف بحيرة بالكامل بحثا عن جثة سيدة

9/10/2018

بدأت الشرطة الألمانية تجفيف بحيرة بأكملها بمدينة بريمن شمالي ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات جنائية.

ويأمل المحققون في العثور على جثة امرأة مفقودة منذ 25 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن أعمال سحب المياه من بحيرة "تيتينزه" سارية حاليا، موضحا أن الأمر قد يستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام حتى يتم تجفيف البحيرة بالكامل.

ويجرى تحويل المياه المسحوبة من البحيرة إلى نهر الفيزر.

وكانت امرأة شابة اختفت من بريمن عام 1993، ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن. ويمثل شريك حياتها السابق منذ أغسطس/ آب الماضي للمحاكمة بتهمة قتلها بسبب رغبتها في الانفصال عنه والانتقال مع ابنها لمكان آخر.

وينفي الرجل الاتهامات الموجهة إليه.

وعقب عام من اختفاء المرأة، التقط صياد جرابا مُثقلا بحجارة. وتم العثور داخل الجراب على أغراض شخصية للمرأة المفقودة، بينها خاتم الخطوبة.

ولم تتمكن فرق متخصصة في الغطس في ذلك الحين من العثور على جثة المرأة بسبب تعثر الرؤية في مياه البحيرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)