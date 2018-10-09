شاهد: بكاء وآلام طفل سوري عجز الأطباء عن علاجه.. ومناشدة من والده

في مشهد يمزق نياط القلوب يبكي الطفل السوري "يزن" أثناء قيام والديه بتغيير (الشاش) الذي كان يرتديه في محاولة يائسة لوقف معاناته.

يعاني الطفل يزن الحسين (4 أعوام) من مرض "الفقاع" منذ ولادته، ولا زال يعاني منه حتى اليوم بسبب فقدانه للمناعة.

عانت أسرة الحسين كثيرا خلال الأعوام الماضية بسبب أهوال الحرب الدائرة منذ 7 سنوات في سوريا، ولجأت أسرته إلى أكثر من منطقة داخل سوريا، قبل أن يلجأ والده إلى مدينة كلس التركية لعلاجه بمساعدة عدد من الجمعيات الخيرية منذ نحو شهرين ونصف، لكن لم يتمكن حتى الآن من الحصول على علاج له رغم توجهه إلى أكثر من مستشفى، لتبقى معاناته كما هي، بجانب ما يسببه المرض من ارتفاع في درجة حرارة الجسم ومضاعفات أخرى، وتحاول أسرته تخفيف آلامه بالاستعانة بالمهدئات والمسكنات.

في كل يوم يمر الطفل يزن بلحظات قاسية، عندما يقوم والداه بنزع الشاش الذي يلف جسده لتعقيمه، إذ يشعر بآلام كبيرة بسبب التصاق القماش بجلده، كما أنه لا يستطيع الكلام ولا المشي ويعاني من تأخر النمو.

ويناشد والد يزن الأطباء المتخصصين في هذا المرض أن ينظروا إلى حالة طفله لأن مرضه مؤلم جدا، كما يناشد أصحاب الخير معالجته، معربا عن شعوره بالألم الشديد بسبب معاناة طفله التي يراها كل يوم أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئا لوقفها.