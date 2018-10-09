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سياسة|أوكرانيا

شاهد: انفجارات هائلة في مستودع للذخيرة بأوكرانيا

9/10/2018

قال مسؤولون في أوكرانيا إنه جرى إخلاء أكثر من 12 ألف شخص بعد نشوب حريق ووقوع انفجارات هائلة في مستودع للذخيرة بمنطقة تشيرنيهيف على بعد 176 كيلومترا شرقي العاصمة كييف.

التفاصيل:
  • وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت في بيان أن انفجارا وقع في المستودع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
  • قالت أجهزة أمنية إنه يجري التحقيق في احتمال أن تكون الانفجارات نتيجة عمل تخريبي، كما قالت وزارة الدفاع إن حدوث الانفجارات في أماكن متفرقة بالمستودع يرجح فرضية وجود عمل تخريبي.
  • قال مسؤولون إن الانفجارات كانت هائلة بحيث تم تسجيل حدوث انفجارين أو ثلاثة كل ثانية في مستودع الذخيرة.
  • لم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا.
  • قالت وزارة الدفاع إنه جرى إخلاء المنطقة المحيطة بالمستودع وإن قائد القوات المسلحة الأوكرانية توجه إلى الموقع.
المصدر : رويترز
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