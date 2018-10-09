شاهد: انفجارات هائلة في مستودع للذخيرة بأوكرانيا

قال مسؤولون في أوكرانيا إنه جرى إخلاء أكثر من 12 ألف شخص بعد نشوب حريق ووقوع انفجارات هائلة في مستودع للذخيرة بمنطقة تشيرنيهيف على بعد 176 كيلومترا شرقي العاصمة كييف.

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