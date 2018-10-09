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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يسعى لإسقاط دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز ضده

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز
9/10/2018

طلب أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من قاضي اتحادي رفض دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بالطعن في صحة اتفاق يقضي بالمحافظة على سرية لقاء حميم جمعهما قبل أكثر من عقد.

قال المحامي في دعوى قدمها إلى المحكمة الأمريكية الجزئية في لوس أنجليس إن قضية دانيالز لم تعد ذات جدوى إذ إن ترمب لم يوقع أبدا اتفاقا بهذا الصدد كما أنه أكد أنه لن يعتزم ذلك.

خلفية

  • دانيالز قالت إنها مارست الجنس مع ترمب خلال دورة لألعاب الغولف حضرها مشاهير على بحيرة تاهو بكاليفورنيا عام 2006 وهو ما نفاه ترمب.
  • دانيالز تطالب بإبطال اتفاق لعدم إفشاء الأسرار، وقعت عليه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ويلزمها بالصمت بشأن ما وصفتها بأنها علاقة حميمية جمعتها بترمب.
  • هذه القضية منفصلة عن دعوى تشهير رفعتها دانيالز على ترمب بعد تغريدة له في أبريل/ نيسان أشار فيها إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدا من شخص مجهول في مرأب للسيارات بـ لاس فيغاس عام 2011 طالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة بترمب.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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