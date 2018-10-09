ترمب يسعى لإسقاط دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز ضده

طلب أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من قاضي اتحادي رفض دعوى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بالطعن في صحة اتفاق يقضي بالمحافظة على سرية لقاء حميم جمعهما قبل أكثر من عقد.

قال المحامي في دعوى قدمها إلى المحكمة الأمريكية الجزئية في لوس أنجليس إن قضية دانيالز لم تعد ذات جدوى إذ إن ترمب لم يوقع أبدا اتفاقا بهذا الصدد كما أنه أكد أنه لن يعتزم ذلك.

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