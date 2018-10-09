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بريطانيا: إذا صحت التقارير عن مصير خاشقجي فسنتعامل مع الواقعة بجدية

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت - أرشيفية
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت - أرشيفية
9/10/2018

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه "إذا صحت التقارير الإعلامية عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي فإن بلاده ستتعامل مع الواقعة بجدية".

التفاصيل:
  • أوضح الوزير أنه التقى مع السفير السعودي في لندن لتوضيح ما حدث للصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.
  • كتب هانت على تويتر "التقيت بالسفير السعودي سعيا لإجابات عن جمال خاشقجي".
  • أضاف الوزير "العنف ضد الصحفيين في أنحاء العالم يتزايد ويمثل تهديدا كبيرا لحرية التعبير. إذا ثبتت صحة التقارير الإعلامية فسنتعامل مع الواقعة بجدية. الصداقة تعتمد على القيم المشتركة".
  • كما كتب المتحدث المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سامويل على تويتر "هذه مزاعم خطيرة جدا. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية".
  • أضاف المتحدث "نعمل عاجلا – بما في ذلك مع الحكومة السعودية – للتحقق من الوقائع. وإننا نتطلع قُدُما للاطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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