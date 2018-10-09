بريطانيا: إذا صحت التقارير عن مصير خاشقجي فسنتعامل مع الواقعة بجدية

كما كتب المتحدث المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سامويل على تويتر "هذه مزاعم خطيرة جدا. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية".

أضاف المتحدث "نعمل عاجلا – بما في ذلك مع الحكومة السعودية – للتحقق من الوقائع. وإننا نتطلع قُدُما للاطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا".