بريطانيا: إذا صحت التقارير عن مصير خاشقجي فسنتعامل مع الواقعة بجدية

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه "إذا صحت التقارير الإعلامية عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي فإن بلاده ستتعامل مع الواقعة بجدية".
التفاصيل:
- أوضح الوزير أنه التقى مع السفير السعودي في لندن لتوضيح ما حدث للصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.
- كتب هانت على تويتر "التقيت بالسفير السعودي سعيا لإجابات عن جمال خاشقجي".
- أضاف الوزير "العنف ضد الصحفيين في أنحاء العالم يتزايد ويمثل تهديدا كبيرا لحرية التعبير. إذا ثبتت صحة التقارير الإعلامية فسنتعامل مع الواقعة بجدية. الصداقة تعتمد على القيم المشتركة".
- كما كتب المتحدث المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سامويل على تويتر "هذه مزاعم خطيرة جدا. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية".
- أضاف المتحدث "نعمل عاجلا – بما في ذلك مع الحكومة السعودية – للتحقق من الوقائع. وإننا نتطلع قُدُما للاطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا".