الممثل الكوميدي بيل كوسبي يسعى لمحاكمة جديدة وحكم مخفف

طلب الممثل الكوميدي بيل كوسبي من القاضي، الذي حكم بسجنه لمدة عشرة أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، السماح بمحاكمته مجددا أو تخفيف الحكم عليه بسبب "أخطاء إجرائية".

وقال محاميا كوسبي في دعواهما التي قدما أوراقها إلى المحكمة في ساعة من متأخرة من مساء يوم الجمعة إن القاضي أساء استغلال سلطته بعدم إيلاء الاعتبار الملائم لسنوات عمر كوسبي الواحد والثمانين وضعف بصره وإنه كان ينبغي عليه التنحي عن الحكم في هذه القضية.

كوسبي.. بين دفوعات المحامين وحملة (# مي_تو):