الغارديان: تركيا تبحث عن شاحنة سوداء مرتبطة باختفاء خاشقجي

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن محققين أتراك يفحصون كاميرات مراقبة على طرق سريعة، بحثاً عن شاحنة سوداء يعتقد أنها حملت جثة الصحفي جمال خاشقجي من القنصلية السعودية في إسطنبول.

أبرز التفاصيل التي كشفت عنها الغارديان: