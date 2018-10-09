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سياسة

الغارديان: تركيا تبحث عن شاحنة سوداء مرتبطة باختفاء خاشقجي

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
9/10/2018

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن محققين أتراك يفحصون كاميرات مراقبة على طرق سريعة، بحثاً عن شاحنة سوداء يعتقد أنها حملت جثة الصحفي جمال خاشقجي من القنصلية السعودية في إسطنبول.

أبرز التفاصيل التي كشفت عنها الغارديان:
  • الكاميرات الأمنية الموجودة في الشوارع المحيطة للقنصلية السعودية في إسطنبول أظهرت عملية تحميلٍ لبعض الصناديق في شاحنة سوداء تحمل لوحة دبلوماسية.
  • الشاحنة واحدة من ست سيارات كانت تقل فريقاً سعودياً مكوناً من 15 شخصاً، يُعتقد أنهم جاؤوا جميعاً إلى تركيا خصيصاً لتصفية خاشقجي.
  • القافلة غادرت القنصلية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي.
  • بعد مغادرة القافلة للقنصلية، توجهت ثلاث سيارات منها يساراً، أمّا الشاحنة السوداء ذات النوافذ المظللة فاتخذت الطريق السريع القريب منها، فيما ذهبت بقية السيارات يميناً.
  • المحققون الأتراك ألمحوا إلى امتلاكهم معلوماتٍ أكثر حول قضية اختفاء خاشقجي. 
المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان
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