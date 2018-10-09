السعودية تنفي طرد السفير التركي في الرياض

نفت السعودية طرد السفير التركي في الرياض على خلفية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

التفاصيل:

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاثنين إنه "بالإشارة إلى ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية من مزاعم بقيام وزارة الخارجية بإصدار بيان تضمن "طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، أوضح مصدر مسؤول بالوزارة الخارجية أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".

كانت الخارجية التركية قالت إنها استدعت مجددا السفير السعودي لدى أنقرة على خلفية اختفاء خاشقجي.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الوزارة أبلغت السفير "تطلعها للتعاون التام في التحقيق" من الجانب السعودي في القضية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على المسؤولين السعوديين إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام إن بلاده مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن خاشقجي.