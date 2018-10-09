السعودية تنفي طرد السفير التركي في الرياض

نفت السعودية طرد السفير التركي في الرياض على خلفية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.
كانت الخارجية التركية قالت إنها استدعت مجددا السفير السعودي لدى أنقرة على خلفية اختفاء خاشقجي.
نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الوزارة أبلغت السفير "تطلعها للتعاون التام في التحقيق" من الجانب السعودي في القضية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على المسؤولين السعوديين إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام إن بلاده مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن خاشقجي.
تؤكد تركيا أنه اختفى داخل القنصلية، بينما تؤكد السلطات السعودية أنه اختفى بعد خروجه من القنصلية.