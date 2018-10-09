البث الحي
سياسة

السعودية تنفي طرد السفير التركي في الرياض

شعار وزارة الخارجية السعودية
شعار وزارة الخارجية السعودية
8/10/2018

نفت السعودية طرد السفير التركي في الرياض على خلفية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

التفاصيل:
  • قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاثنين إنه "بالإشارة إلى ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية من مزاعم بقيام وزارة الخارجية بإصدار بيان تضمن "طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، أوضح مصدر مسؤول بالوزارة الخارجية أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".

  • كانت الخارجية التركية قالت إنها استدعت مجددا السفير السعودي لدى أنقرة على خلفية اختفاء خاشقجي.

  • نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الوزارة أبلغت السفير "تطلعها للتعاون التام في التحقيق" من الجانب السعودي في القضية.

  • قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على المسؤولين السعوديين إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول.

  • قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام إن بلاده مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن خاشقجي.

  • تؤكد تركيا أنه اختفى داخل القنصلية، بينما تؤكد السلطات السعودية أنه اختفى بعد خروجه من القنصلية.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)