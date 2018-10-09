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سياسة

السعودية تسمح بتفتيش قنصليتها في إطار تحقيق عن اختفاء خاشقجي

9/10/2018

أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء أن السعودية سمحت بتفتيش مبنى قنصليتها في إسطنبول من قبل أجهزة الأمن التركية في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان إن "السلطات السعودية أوضحت أنها مستعدة للتعاون وإنه يمكن القيام بالتفتيش في مبنى القنصلية، مضيفا:"هذا التفتيش سيحصل".

وذكر بيان الناطق باسم الخارجية التركية، هامي أقصوي، أن السلطات السعودية أبلغت انقرة بأنها "منفتحة على التعاون" وأنها ستسمح بتفتيش مبنى القنصلية. ولم تحدد الوزارة متى سيتم التفتيش.

خاشقجي دخل قنصلية بلاده ولم يخرج:
  • جمال خاشقجي الصحفي الذي ينتقد الرياض وكانت يكتب مقالات رأي لصحيفة (واشنطن بوست) توجه إلى قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين الأول لإتمام معاملات إدارية، وتقول الشرطة التركية إنه لم يخرج منها أبدا.
  • مسؤولون أتراك، قالوا، مساء السبت إنه بحسب عناصر التحقيق الأولى فإن خاشقجي اغتيل في القنصلية وهي معلومات نفتها الرياض بشكل قاطع.
  • صحيفة (واشنطن بوست) قالت نقلا عن مسؤول أمريكي اطلع على المسألة من نظرائه الأتراك إن "جثة خاشقجي قطعت على الأرجح ووضعت في صناديق قبل أن تنقل عبر الطائرة خارج البلاد".
  • شبكة (تي ار تي وورلد) التركية العامة الناطقة بالإنجليزية، ذكرت اليوم (الثلاثاء) أن السلطات التركية تشتبه بمجموعة من السعوديين قدمت إلى إسطنبول في نفس يوم اختفاء الصحفي بأنها غادرت حاملة معها صور كاميرات المراقبة المنصوبة في القنصلية.
المصدر : فرانس برس
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