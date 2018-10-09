السعودية تسمح بتفتيش قنصليتها في إطار تحقيق عن اختفاء خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء أن السعودية سمحت بتفتيش مبنى قنصليتها في إسطنبول من قبل أجهزة الأمن التركية في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان إن "السلطات السعودية أوضحت أنها مستعدة للتعاون وإنه يمكن القيام بالتفتيش في مبنى القنصلية، مضيفا:"هذا التفتيش سيحصل".

وذكر بيان الناطق باسم الخارجية التركية، هامي أقصوي، أن السلطات السعودية أبلغت انقرة بأنها "منفتحة على التعاون" وأنها ستسمح بتفتيش مبنى القنصلية. ولم تحدد الوزارة متى سيتم التفتيش.

خاشقجي دخل قنصلية بلاده ولم يخرج: