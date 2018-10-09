استقالة مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة.. وإسرائيل تشكرها

هيلي هي ابنة لمهاجرين هنديين وينظر إليها على أنها نجمة صاعدة في الحزب الجمهوري الذي سعى إلى تعيين نساء وأشخاص من الأقليات لتوسيع قاعدته التقليدية من البيض.