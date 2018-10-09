أمريكا ترفض إعادة 1.75 مليار دولار لإيران

طلبت الولايات المتحدة، من محكمة العدل الدولية، رفض مطالبة من إيران باستعادة أصول جمدتها محاكم أمريكية بقيمة 1.75 مليار دولار، في شكوى تقدّمت بها إيران ضد الولايات المتحدة.

تنظر محكمة العدل الدولية اعتبارا من أمس (الإثنين) في شكوى تقدّمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانيّة كتعويضات لأمريكيين وقعوا ضحية هجمات "إرهابية".

كانت المحكمة العليا الأمريكية، قد قضت في عام 2016 بتحويل هذه الأصول إلى أسر أمريكية لضحايا تفجير في عام 1983 لثكنة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت وغيرهم.

أمريكا وإيران.. محاكم وقضايا: