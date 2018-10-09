أحزاب تركية تطالب أردوغان بموقف حازم تجاه السعودية

دعت أحزاب تركية الرئيس رجب طيب أردوغان (الثلاثاء) إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه السعودية إذا ما ثبت تورطها في مزاعم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

موقف المعارضة التركية:

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليغدار أوغلو قال إن على الحكومة التركية إعادة النظر في العلاقة مع السعودية، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قليغدار أكد خلال كلمة أمام كتلته النيابية في البرلمان على ضرورة تسليم المسؤولين عن هذه الحادثة إلى القضاء ومحاكمتهم.

قليغدار دعا إلى طرد فوري لجميع الدبلوماسيين المتورطين باختفاء خاشقجي، وإعلانهم أشخاصا غير مرغوب بهم. وأردف: " لا يمكن أن تصبح حياة إنسان رخيصة بهذا القدر".

رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجة لي، قال إن تركيا ليست مسرحا لتصفية حسابات دموية وعمليات خفية.

بهجة لي قال إن تركيا ترغب في التأكد من صحة الأنباء الوخيمة حول مصير الخاشقجي، وأن ادعاءات خروجه من القنصلية بحاجة إلى إثبات بالأدلة القطعية.

بهجة لي أوضح أن تركيا ليست مسرحا للعمليات الخفية وتصفية الحسابات الدموية للمتآمرين الاقليميين، وإن كانت هناك جريمة وتم إثبات المجرمين، فيجب القيام بما يلزم على الفور ومحاسبة الجناة.

موقف الدولة التركية: