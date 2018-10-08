وقف بث برنامج مصري بعد اشتباك بالأيدي بين شيخين من الأزهر

قرر أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة في مصر، الإثنين، منع بث برنامج متلفز لمدة أسبوعين؛ على خلفية اشتباك بالأيدي بين اثنين من الدعاة.
التفاصيل:
- قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه تقرر منع بث برنامج "خط أحمر"، الذي يذاع على فضائية "LTC" الخاصة، لمدة أسبوعين.
- أضاف المجلس أن هذا القرار جاء بناءً على توصية لجنة الشكاوى جراء ما عرض على القناة من "انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي، واستضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري، وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية".
خلفية:
- الخميس الماضي نشبت مشادة كلامية بين الداعية جمعة محمد عبد الحميد، والداعية محمد رجائي الملاح، إثر اختلافهما على مسألة فقهية حول قضية "إنفاق الزوج على زوجته"، أثناء استضافتهما ببرنامج "خط أحمر"، بفضائية "LTC"، مما دفع إدارة القناة لقطع البث عن البرنامج.
- تطورت المشادة الكلامية بين الإثنين إلى الحد الذي وصل للاشتباك بالأيدي، مما أدى لإصابة أحدهما بخدوش في الوجه.