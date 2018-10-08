وقف بث برنامج مصري بعد اشتباك بالأيدي بين شيخين من الأزهر

قرر أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة في مصر، الإثنين، منع بث برنامج متلفز لمدة أسبوعين؛ على خلفية اشتباك بالأيدي بين اثنين من الدعاة.

التفاصيل:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه تقرر منع بث برنامج "خط أحمر"، الذي يذاع على فضائية " LTC " الخاصة، لمدة أسبوعين.

" الخاصة، لمدة أسبوعين. أضاف المجلس أن هذا القرار جاء بناءً على توصية لجنة الشكاوى جراء ما عرض على القناة من "انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي، واستضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري، وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية".

خلفية: