كندا قلقة إزاء مصير خاشقجي

أعربت كندا عن قلقها إزاء المزاعم المرتبطة بمصير لصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.
قال آدم اوستن، المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بريد الكتروني "نحن على علم بهذه المزاعم المقلقة"، مضيفا "أن المسؤولين الكنديين يعملون بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات".
خلفية
- اختفى خاشقجي منذ يوم الثلاثاء الماضي إثر دخوله لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية اعتيادية.
- نقلت تقارير إخبارية عن مصادر في الأمن التركي أن الاستنتاجات الأولية للشرطة التركية تفيد بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية.
- الرياض نفت الاتهامات بقتل خاشقجي وقالت إن الصحفي المعارض غادر مقر القنصلية في إسطنبول بعد دقائق من دخوله إليها.
- العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين كندا والسعودية إثر طرد الرياض السفير الكندي واستدعاء سفيرها من أوتاوا وتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، بعد أن نددت كندا باعتقال ناشطين سعوديين مدافعين عن حقوق الإنسان.