كندا قلقة إزاء مصير خاشقجي

أعربت كندا عن قلقها إزاء المزاعم المرتبطة بمصير لصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

قال آدم اوستن، المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بريد الكتروني "نحن على علم بهذه المزاعم المقلقة"، مضيفا "أن المسؤولين الكنديين يعملون بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات".

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