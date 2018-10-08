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سياسة|تركيا

كرمان: ما حدث لخاشقجي دليل على "إرهاب" مملكة "الخوف"

8/10/2018

قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل، توكل كرمان، إن ما حصل لجمال خاشقجي يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان و"إرهاب الدولة" السعودية التي وصفتها بـ"مملكة الخوف".

وشارك ناشطون وإعلاميون، الإثنين، في وقفة للمجلس العربي للثورات الديموقراطية، وبيت الإعلاميين العرب، أمام القنصلية السعودية بإسطنبول تعبيرًا عن الرفض لما تعرض له الكاتب جمال خاشقجي.

وعبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم لما تمارسه السلطات السعودية ضد معارضيها، ضاربة عرض الحائط بحقوق الإنسان.. وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

الناشطة اليمنية توكل كرمان:
  • ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول الانتقام من المعارضين.
  • ما حصل من إخفاء قسري لخاشقجي جزء من "إرهاب الدولة" الذي تمارسه السعودية ضد مواطنيها.
  • نطالب بتحقيق دولي للكشف عن مصير خاشقجي.
  • السعودية أو "مملكة الخوف" تريد إسكات كل المعارضين لأنها على وشك الانكسار.
أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة المصري:
  • المخاوف تزيد على حياة الزميل خاشقجي وليس هناك أي دليل على خروجه من القنصلية السعودية حتى الآن.
  • نطالب بموقف دولي واضح تجاه الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي.
  • نطلب سرعة الكشف عن كل المعلومات الخاصة بالتحقيقات الجارية بواقعة خاشقجي.
  • من غير الوارد أن تمر جريمة واقعة خاشقجي دون عقاب لأن الاستبداد يشجع بعضه بعضًا.
الناشط المصري عبدالرحمن يوسف:
  • نطالب بتحقيق دولي وشفاف لمعرفة ما حصل لخاشقجي.
  • هذه ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها هذه "العصابة الإرهابية" ضد مواطنيها.
  • هناك جريمة ما حدثت بحق خاشقجي داخل القنصلية السعودية ونريد معرفة الحقيقة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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