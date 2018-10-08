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سياسة

قوات حفتر بليبيا تعتقل أحد أخطر المطلوبين لدى مصر

صورة نشرتها قوات حفتر لضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي
صورة نشرتها قوات حفتر لضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي
8/10/2018

ألقت قوات تابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري هشام عشماوي الذي تتهمه مصر بالوقوف وراء هجمات عدة.

وقال متحدث باسم قوات حفتر إن عشماوي، أحد أخطر المطلوبين أمنيا في مصر، اعتقل في درنة حيث تقاتل القوات التابعة لحفتر "مسلحين إسلاميين".

وأضاف أنه من المحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

تأكيد مصري

  • نقلت رويترز عن مصدر عسكري مصري تأكيده إلقاء القبض على عشماوي.

خلفية

  • عشماوي واحد من أكثر المطلوبين أمنيا في مصر.
  • نشرت القوات التابعة لحفتر صورة لعشماوي تظهر الدماء على وجهه.
  • السلطات المصرية تقول إن عشماوي يتزعم جماعة "أنصار الإسلام" التي أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة.
  • يقول المسؤولون أيضا إن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤولة أيضا عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.
  • السلطات في مصر تعتبر الجماعة المنتمي لها عشماوي أكثر خطورة من المسلحين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء، نظرا لما تقول مصادر مصرية بالمخابرات والأمن إنها عملت بشكل مكثف على تجنيد ضباط سابقين في الجيش والأمن المصريين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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