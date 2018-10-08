قوات حفتر بليبيا تعتقل أحد أخطر المطلوبين لدى مصر

ألقت قوات تابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري هشام عشماوي الذي تتهمه مصر بالوقوف وراء هجمات عدة.

وقال متحدث باسم قوات حفتر إن عشماوي، أحد أخطر المطلوبين أمنيا في مصر، اعتقل في درنة حيث تقاتل القوات التابعة لحفتر "مسلحين إسلاميين".

وأضاف أنه من المحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

تأكيد مصري

نقلت رويترز عن مصدر عسكري مصري تأكيده إلقاء القبض على عشماوي.

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