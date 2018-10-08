غزة تطلق أول إسعاف بحري ضمن مسيرة العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، عن اعتزامها إطلاق أول إسعاف بحري لتقديم الخدمات الطبية العاجلة خلال فعاليات مسيرة العودة البحرية التي تنطلق عصر اليوم من شواطئ شمال قطاع غزة.

إسعاف بحري

أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، قال في تصريح صحفي إن وزارة الصحة تستعد اليوم لإطلاق الإسعاف البحري الأول في قطاع غزة.

القدرة أوضح أن تلك الخطوة تأتي تعبيرًا عن تفاني الطواقم الطبية وقدرتها على اتخاذ كل الوسائل لتأمين حياة المدنيين السلميين المشاركين في فعاليات المسير البحري اليوم.

المسير البحري الـ (11)

للمرة الحادية عشرة على التوالي، تنطلق عصر اليوم مسيرة بحرية من شواطئ شمالي قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، وأعلنت هيئة الحراك الوطني وكسر الحصار، أن المسير البحري سينطلق من منطقة الواحة شمال قطاع غزة صوب الحدود البحرية الشمالية، مؤكدة أنه سيكون المسير الأكبر الذي تنفذه الهيئة.

المسيرات البحرية تأتي امتدادا لفعاليات مسيرات العودة التي انطلقت أواخر مارس/آذار الماضي لتأكيد حق العودة ورفع الحصار، ويأتي المسير أيضًا لتسليط الضوء على معاناة الصيادين الذين يعانون جراء الحصار، والتي كان آخرها قرار وزير جيش الاحتلال ليبرمان تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال .

هيئة الحراك الوطني أطلقت قبل نحو شهرين عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

مسيرات العودة

منذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أرضٍ فلسطينية محتلة.

الشهر الماضي، أضافت الفصائل الفلسطينية (القائمة على مسيرة العودة) جبهة جديدة للمواجهة مع إسرائيل بعد أن كانت تقتصر على الحدود البرية الشرقية للقطاع، وذلك قرب الحدود البحرية بين غزة ودولة الاحتلال.

الجيش الإسرائيلي يقمع تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار على المتظاهرين بكثافة، وقنابل الغاز .

الوضع في غزة