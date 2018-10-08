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سياسة|هولندا

شاهد: هولندي يعتدي على سيدة خلال مظاهرة لدعم فلسطين

8/10/2018

اعتدى مواطن هولندي يحمل العلم الإسرائيلي على امرأة من أصول إيرلندية كانت تشارك في مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية بالعاصمة الهولندية أمستردام.

تفاصيل الاعتداء
  • خلال مظاهرة نظمتها الجالية الهولندية الفلسطينية الأحد في ميدان "دام" بأمستردام، واجهت امرأة مدافعة عن القضية الفلسطينية، شخصًا يحمل علم الاحتلال الإسرائيلي، كان يحرض ضد المظاهرة فما كان من الأخير إلا أن اعتدى عليها.
  • مجموعة أخرى مؤيدة لدولة الاحتلال، حاولت سلب العلم الفلسطيني من يد طفل كان يشارك في المظاهرة نفسها.
  • المظاهرة انتهت بتدخل الشرطة الهولندية وتوقيفها المجموعة المؤيدة لإسرائيل، عقب شكوى ضدهم تقدمت بها المرأة الإيرلندية ووالد الطفل الذي سُلب منه العلم الفلسطيني.
دعم فلسطين
  • المواطن الهولندي روبرت ويليم وان نورّان، قال إنهم ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين، مرتين شهريًا في ميدان "دام"، للفت الأنظار إلى الظلم المتواصل في فلسطين.
  • روبرت أشار إلى أن المجموعة المؤيدة لإسرائيل، لم تقدم  على هذا الفعل للمرة الأولى بل سبق و فعلت ذلك مرارًا.
  • روبرت أشار أيضًا إلى تلقيه تهديدات كثيرة في الآونة الأخيرة لمشاركته في المظاهرات الداعمة لفلسطين، وصلت لحد تتبعه حتى منزله. 
المصدر : الأناضول
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