شاهد: هولندي يعتدي على سيدة خلال مظاهرة لدعم فلسطين

اعتدى مواطن هولندي يحمل العلم الإسرائيلي على امرأة من أصول إيرلندية كانت تشارك في مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية بالعاصمة الهولندية أمستردام.

تفاصيل الاعتداء

خلال مظاهرة نظمتها الجالية الهولندية الفلسطينية الأحد في ميدان "دام" بأمستردام، واجهت امرأة مدافعة عن القضية الفلسطينية، شخصًا يحمل علم الاحتلال الإسرائيلي، كان يحرض ضد المظاهرة فما كان من الأخير إلا أن اعتدى عليها.

مجموعة أخرى مؤيدة لدولة الاحتلال، حاولت سلب العلم الفلسطيني من يد طفل كان يشارك في المظاهرة نفسها.

المظاهرة انتهت بتدخل الشرطة الهولندية وتوقيفها المجموعة المؤيدة لإسرائيل، عقب شكوى ضدهم تقدمت بها المرأة الإيرلندية ووالد الطفل الذي سُلب منه العلم الفلسطيني.

دعم فلسطين