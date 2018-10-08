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سياسة

شاهد| أردوغان: على السعودية إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية

8/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في بودابست، الاثنين، إن على المسؤولين السعوديين إثبات أن الصحفي جمال خاشقجي المفقود منذ أيام غادر القنصلية السعودية في إسطنبول.

ماذا قال؟
  • علينا التوصل إلى نتيجة من خلال هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن. ليس بوسع مسؤولي القنصلية السعودية أن ينقذوا أنفسهم بالقول إنه (خاشقجي) غادر المبنى".
  • هناك أشخاص قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد.
  • الادعاء يبحث في سجلات وصول ومغادرة مواطنين سعوديين من مطار إسطنبول.
  • يتعين على القنصلية السعودية أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك.
  • مسؤولو الأمن والمخابرات يبحثون قضية خاشقجي.
  • هناك مسؤولية سياسية وإنسانية لمتابعة قضية الصحفي السعودي خاشقجي عن كثب.
خلفيات:
  • اختفى خاشقجي منذ يوم الثلاثاء الماضي عقب دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية اعتيادية.
  • أبلغ مسؤولون أتراك وكالة "رويترز" قبل أيام باعتقادهم أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
  • السعودية نفت الاتهامات بقتل خاشقجي وقالت إن الصحفي المعارض غادر مقر القنصلية في إسطنبول بعد دقائق من دخوله إليها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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