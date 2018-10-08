شاهد| أردوغان: على السعودية إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في بودابست، الاثنين، إن على المسؤولين السعوديين إثبات أن الصحفي جمال خاشقجي المفقود منذ أيام غادر القنصلية السعودية في إسطنبول.

ماذا قال؟

علينا التوصل إلى نتيجة من خلال هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن. ليس بوسع مسؤولي القنصلية السعودية أن ينقذوا أنفسهم بالقول إنه (خاشقجي) غادر المبنى".

هناك أشخاص قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد.

الادعاء يبحث في سجلات وصول ومغادرة مواطنين سعوديين من مطار إسطنبول.

يتعين على القنصلية السعودية أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك.

مسؤولو الأمن والمخابرات يبحثون قضية خاشقجي.

هناك مسؤولية سياسية وإنسانية لمتابعة قضية الصحفي السعودي خاشقجي عن كثب.

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