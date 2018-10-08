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سيناتور أمريكي بارز: قتل خاشقجي سيدمر العلاقات مع الرياض

السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام - أرشيفية
السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام - أرشيفية
8/10/2018

حذر أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكي (الاثنين) من تبعات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي على العلاقات الأمريكية السعودية إذا ثبت أنه تعرض للاغتيال في القنصلية السعودية بإسطنبول.

السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام قال في تصريحات على حسابه على تويتر:

  • تحدثت إلى العضوين بمجلس الشيوخ بوب كوركر وبين كاردين بشأن بواعث القلق المشتركة فيما يتعلق بمكان جمال خاشقجي وطريقة التعامل معه.
  • اتفقنا على أنه إذا ثبتت صحة أي من الادعاءات بشأن ارتكاب الحكومة السعودية لانتهاك في هذا الصدد فإنه سيكون مدمرا للعلاقات الأمريكية السعودية، وسيكون هناك ثمن باهظ يتعين دفعه، اقتصاديا وفي مجالات أخرى.
  • يجب تقديم إجابات صريحة من أجل العلاقات الأمريكية السعودية.
  • يتحتم اكتشاف ما حدث للسيد خاشقجي ويجب أن تقدم الحكومة السعودية إجابة واضحة بشأن سلوكها والمعلومات المتعلقة بمكان وجوده.
  • ينبغي أن تكون قيم بلدنا هي حجر الزاوية في سياستنا الخارجية مع الخصوم والحلفاء على السواء.

السيناتور الجمهوري بوك كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال في تغريدة على تويتر:

  • متعاطفون مع أسرة جمال خاشقجي وزملائه في واشنطن بوست. وقد أثرت مسألة اختفاء خاشقجي بنفسي مع السفير السعودي. وبينما ننتظر المزيد من المعلومات يتعين معرفة أننا سنرد بالشكل الملائم على أي دولة تستهدف الصحفيين في الخارج.

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قال في تغريدة على تويتر:

أصلي من أجل حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولكن إذا تأكدت هذه التقارير المثيرة للقلق فإن الولايات المتحدة والعالم المتحضر ينبغي أن يردوا بقوة، وسوف أراجع جميع الخيارات في مجلس الشيوخ.

خلفيات:
  • اختفى خاشقجي منذ يوم الثلاثاء 2 من أكتوبر/تشرين الأول عقب دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية اعتيادية.
  • أبلغ مسؤولون أتراك وكالة "رويترز" قبل أيام باعتقادهم أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
  • السعودية نفت الاتهامات بقتل خاشقجي وقالت إن الصحفي المعارض غادر مقر القنصلية في إسطنبول بعد دقائق من دخوله إليها.
المصدر : الجزيرة مباشر
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