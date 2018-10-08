رئيس الحكومة العراقية يطلب مرشحين للوزارة عن طريق الانترنت!

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي العراقيين من أهل الكفاءة والاختصاص لتقديم طلبات للترشيح للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة.
التفاصيل:
- ذكر بيان صحفي صدر عن عبد المهدي أن "من يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني".
- أضاف البيان أن على الراغبين في الترشح "تضمين السيرة الذاتية، وما يبرهن استيفاء الشروط الواردة في الدستور والقوانين النافذة، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء وسيغلق الموقع الالكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس المقبل".
- تعهد عبد المهدي في البيان "بأن واجبه الأول والأساسي أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة ولإعداد المنهاج الحكومي".
- أكد عبد المهدي على أنه "سيستمر بمشاوراته بشتى الطرق بكل من له علاقة بهذه العملية لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب، دون تخويل أي شخص أو جهة التصريح أو التفاوض باسمه مهما كانت درجة القرابة".
خلفية:
- كلف الرئيس العراقي برهم صالح في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
- حسب الدستور العراقي، يجب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال 30 يوما قبل عرضها على البرلمان للموافقة.
- شغل عبد المهدي (76 عاما) من قبل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط ووزير المالية.
- المهدي هو خبير اقتصاد هاجر من بلاده إلى فرنسا عام 1969، وعمل في مراكز بحثية وأصدر مجلات بالعربية والفرنسية. وكان والده وزيرا خلال العهد الملكي في العراق.
- جاء عبد المهدي بعد ترشيح كتلتين سياسيتين له، الأولى يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، والثانية يتزعمها زعيم "الحشد الشعبي" هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.