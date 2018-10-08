رئيس الحكومة العراقية يطلب مرشحين للوزارة عن طريق الانترنت!

جاء عبد المهدي بعد ترشيح كتلتين سياسيتين له، الأولى يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، والثانية يتزعمها زعيم "الحشد الشعبي" هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.