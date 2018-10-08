جيش الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية "بركان" بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة، طالت شقيقة منفذ عملية "بركان" والتي قتل فيها مستوطنان أمس الأحد.

مداهمات واعتقالات

الجيش الإسرائيلي قال في بيان، الإثنين، إنه تم اعتقال 19 فلسطينيًا.

المركز الفلسطيني للإعلام، ذكر أن قوات الاحتلال داهمت حي المعاجين في مدينة نابلس واعتقلت الصيدلانية فيروز أبو شيخة نعالوة وهي شقيقة منفذ عملية بركان، وجرت خلال عملية اعتقالها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

مصادر محلية قالت إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا الضاحية، وشرعوا بتفتيش المنازل واستجواب ساكنيها، والتحقيق الميداني معهم بشأن منفذ عملية بركان، كما أشارت إلى اعتقال أربعة مواطنين في ضاحية شويكة شمالي طولكرم، وشابيْن من منطقة بلاطة بنابلس.

قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، ومدينة يطا جنوبي الخليل، وبلدة بيت عوا غربي مدينة دورا، وبعض المناطق في رام الله، وبلدة قطنة شمالي القدس، ومدينة قلقيلية شمالي الضفة المحتلة، كما اقتحم مئات المستوطنين ليل الأحد بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، بحمايةِ مشددة من قبل جنود الاحتلال ودورياته.

عملية "بركان"

مصادر إسرائيلية أعلنت، الأحد، مقتل رجل وامرأة من المستوطنين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب تجمع بركان الاستيطاني بالقرب من سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

منفذ الهجوم هو عامل فلسطيني (23 عامًا)، من سكان طولكرم شمالي الضفة، في مصنع قبل شهرين، فاستهدف بالرصاص صاحب المصنع وزوجته وعاملة يهودية، ثم لاذ بالفرار.

الفصائل الفلسطينية رحبت بعملية إطلاق النار واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ووصفتها بالبطولية وأنها امتداد لانتفاضة القدس.

إجراءات مشددة

اجراءات قوات الاحتلال المشددة حالت دون وصول مئات العمال الفلسطينيين إلى اماكن عملهم في المنطقة الصناعية "بركان" إثر عملية أمس، وفق وكالة "معا" الفلسطينية.

صباح الإثنين، تَوجّه قرابة 3300 عامل إلى أماكن عملهم في تلك المنطقة ليجدوا جنود الاحتلال منتشرين على مداخل المصانع وحالت إجراءات التفتيش المشددة دون دخول الكثير منهم إلى المصانع .

الاحتلال عزز من إجراءاته العسكرية على سلفيت ويجري عمليات بحث واسعة عن منفذ العملية، كما أخذوا قياسات منزل العائلة تمهيدًا لهدمه.

تخوفات الاحتلال