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توبيخ متبادل في لقاء وزيري خارجية أمريكا والصين

وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين
وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين
8/10/2018

تبادل وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين التوبيخ في مستهل اجتماع بينهما في العاصمة الصينية بيجين بشأن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.

استهل وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والصيني وانغ يي اجتماعا جمع بينهما الإثنين بتبادل التوبيخ.

وفيما تضمن لقاؤهما التحيات الدبلوماسية المعتادة والتأكيد على الحاجة للتعاون بين بلديهما اتسمت تصريحاتهما أمام الصحفيين في بداية اجتماعهما في دار ضيافة دياويوتاي بحدة غير معتادة.

تصريحات وانغ
  • الجانب الأمريكي يصعد باستمرار النزاع التجاري مع الصين.
  • الولايات المتحدة تبنت سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين.
  • واشنطن توجه انتقادات لا أساس لها لسياسات الصين الداخلية والخارجية.
  • نعتقد أن ذلك شكل هجوما مباشرا على الثقة المتبادلة وألقى بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية.
  • نطالب الجانب الأمريكي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات الخاطئة.
تصريحات بومبيو
  • لدينا خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرتها.
  • لدينا قلق عميق بشأن الأفعال التي اتخذتها الصين وأتطلع لأن تسنح الفرصة لمناقشة كل منها اليوم لأن هذه علاقة مهمة جدا.
  • اختلف بومبيو مع وانغ علنا بشأن الجانب المسؤول عن إلغاء حوار أمني ثنائي كان من المقرر عقده في بيجين هذا الشهر.

خلفية

  • مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة ما زالت تتوقع التعاون مع بيجين فيما يتعلق بجهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. والصين هي الحليفة الأساسية لبيونغ يانغ.
  • الأسبوع الماضي صعد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي من حملة الضغط على بيجين لتتجاوز الحرب التجارية واتهم الصين بالقيام بجهود "خبيثة" لتقويض التأييد للرئيس دونالد ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجرى الشهر المقبل وبارتكاب أفعال عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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