البث الحي
سياسة

تقرير: مقالات تسببت في اختفاء جمال خاشقجي

أحد المحتجين يحمل صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول في 5 أكتوبر
أحد المحتجين يحمل صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول في 5 أكتوبر
8/10/2018

نشر موقع كوارتز الأمريكي تقريراً يتناول بعض المقالات التي يرجح أن تكون سببا في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

وفيما يلي عرض لعدد من هذه المقالات التي كتبها خاشقجي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

  • 18 من سبتمبر/أيلول 2017: "لم تكن السعودية قمعية لهذه الدرجة. لكنها الآن لا تُحتمل".

في هذا المقال حذر خاشقجي من أن حملة القمع التي تشنها سلطات بلاده ضد علماء ودعاة بارزين ونشطاء وحقوقيين قد تدفع كثيرين إلى الخروج من البلاد وبدء ما سماه "الشتات السعودي".

وأضاف "إنني أشعر بالعذاب عندما أتحدث إلى أصدقاء سعوديين في إسطنبول ولندن يعيشون في منفى اختياري. هناك على الأقل سبعة منا. فهل سنكون أساسا للشتات السعودي؟"

وتابع قائلا: "لقد تألمت كثيرا منذ عدة سنوات عندما تم اعتقال العديد من أصدقائي. لم أقل شيئا. لم أكن أريد أن أفقد وظيفتي أو حريتي. كنت قلقا على عائلتي، هذه المرة اتخذت خيارا مختلفا. لقد تركت بيتي، وعائلتي، ووظيفتي ورفعت صوتي. ولو فعلت خلاف ذلك، يعني أني أخون أولئك الذين يقبعون في السجن. أنا أستطيع أن ارفع صوتي عندما لا يستطيع الكثيرون. أريد أن تعرفوا أن هذا لم يكن حال السعودية على الدوام. نحن السعوديون نستحق أفضل مما يجري".

  • في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 كتب مقالا بعنوان "ولي عهد السعودية يتصرف مثل بوتين" جاء فيه:

"هل ولي العهد البالغ من العمر 32 عاماً أشبه بميخائيل غورباتشوف أم فلاديمير بوتين الروسيين فيما يقوم به من إجراءات؟ هل وضع قدميه فعلاً على طريق إصلاح المنظومة بأسرها؟ أم أنه ينقضّ فقط على بعض الشخصيات المعروفة حتى يركز السلطة في يديه؟ في هذه اللحظة، بإمكاني القول إن محمد بن سلمان يتصرف مثل بوتين؛ إذ يفرض نمطاً من العدالة شديدة الانتقائية. فالتنكيل بمن تصدر عنهم حتى أبسط عبارات النقد – والمطالبة بأن يكون ولاء الناس له مطلقاً، يشكل تحديات خطيرة في مواجهة رغبة ولي العهد في أن ينظر إليه على أنه زعيم عصري مستنير".

  • في 7 من فبراير/شباط 2018: كتب مقالا بعنوان "ولي عهد السعودية أحكم قبضته بالفعل على وسائل الإعلام الوطنية. والآن يضيق الخناق عليها أكثر" وجاء فيه:

"خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، عاقب الفريق الإعلامي لمحمد بن سلمان، الموجود داخل البلاط الملكي، كل من يخالف ولي العهد وأثار. قائد هذا الفريق هو سعود القحطاني، ولديه بالفعل قائمة سوداء، ويدعو السعوديين لإضافة أسماء إليها.

"يبدو أن الكُتّاب من أمثالي، الذين يقدّمون انتقاداتهم بكل احترام، يُعتبرون أكثر خطورة من المعارضة السعودية المتشددة الموجودة في لندن".

"لقد ألقت الحكومة القبض على العشرات من المثقفين والمشايخ والشخصيات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال العام الماضي، رغم أن معظمهم يدعمون إصلاحات محمد بن سلمان. بينما يكافأ الصحفيون المذعنون بالمال وبالمناصب العليا".

  • في 11 من سبتمبر/أيلول 2018″ كتب مقالا بعنوان "على ولي العهد السعودي حفظ كرامة بلاده بإنهاء الحرب المتوحشة في اليمن" قال فيه:

"كلّما طالت هذه الحرب الوحشية في الیمن، كلما كان الضرر الناجم عنها دائمًا، حان الوقت كي ينشغل الشعب اليمني بمحاربة الفقر والكوليرا وندرة المياه وفي إعادة بناء بلاده، بينما یتوجب على ولي العهد وضع حد للعنف وحفظ كرامة مهد الإسلام".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)