الأسد: اتّفاق إدلب "إجراء مؤقّت"

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الاتّفاق الذي أبرمته موسكو وأنقرة حول إدلب هو "إجراء مؤقّت".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الأسد قوله خلال اجتماع لحزب البعث الأحد أن المحافظة "ستعود إلى كنف الدولة" وإن الاتفاق هو إجراء مؤقت "حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدّمتها حقن الدماء".

خلفية