البث الحي
سياسة

الأسد: اتّفاق إدلب "إجراء مؤقّت"

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
8/10/2018

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الاتّفاق الذي أبرمته موسكو وأنقرة حول إدلب هو "إجراء مؤقّت".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الأسد قوله خلال اجتماع لحزب البعث الأحد أن المحافظة "ستعود إلى كنف الدولة" وإن الاتفاق هو إجراء مؤقت "حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدّمتها حقن الدماء".

خلفية

  • موسكو التي تدعم النظام السوري، وأنقرة التي تدعم الفصائل المناوئة له توصّلتا في 17 سبتمبر/أيلول الماضي إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً كانت تعدّ له دمشق.      
  • الاتفاق ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح يتراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، على أن تسحب الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي. 
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)