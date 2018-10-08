الأسد: اتّفاق إدلب "إجراء مؤقّت"

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الاتّفاق الذي أبرمته موسكو وأنقرة حول إدلب هو "إجراء مؤقّت".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الأسد قوله خلال اجتماع لحزب البعث الأحد أن المحافظة "ستعود إلى كنف الدولة" وإن الاتفاق هو إجراء مؤقت "حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدّمتها حقن الدماء".
خلفية
- موسكو التي تدعم النظام السوري، وأنقرة التي تدعم الفصائل المناوئة له توصّلتا في 17 سبتمبر/أيلول الماضي إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً كانت تعدّ له دمشق.
- الاتفاق ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح يتراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، على أن تسحب الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.