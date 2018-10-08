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سياسة|تركيا

أنقرة تستدعي سفير السعودية وتطلب تفتيش القنصلية

القنصلية السعودية قي إسطنبول
القنصلية السعودية قي إسطنبول
8/10/2018

قال مراسل الجزيرة في أنقرة، إن السلطات التركية استدعت السفير السعودي لديها للمرة الثانية بشأن اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي، وطلبت إذنًا لتفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول.

إذن بتفتيش القنصلية
  • مصادر دبلوماسية تركية أوضحت أنّ مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، أبلغ السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، عن تطلع أنقرة للتعاون التام مع الجانب السعودي بخصوص اختفاء جمال خاشقجي.
  • الخارجية التركية أبلغت السفير السعودي انتظارها تعاونًا تامًا في التحقيقات الخاصة بقضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.
  • مدعي عام الجمهورية في إسطنبول شكّل فريقًا تحقيقيًا خاصًا لتتبع الأدلة حول مصير الصحفي جمال خاشقجي.
  • عواصم غربية تطالب بإجابات بخصوص مصير خاشقجي، ومسؤول أممي يدعو إلى تحقيق دولي.
خلفية
  • اختفى خاشقجي منذ يوم الثلاثاء الماضي إثر دخوله لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملات ورقية اعتيادية.
  • نقلت تقارير إخبارية عن مصادر في الأمن التركي أن الاستنتاجات الأولية للشرطة التركية تفيد بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية.
  • الرياض نفت الاتهامات بقتل خاشقجي وقالت إن الصحفي المعارض غادر مقر القنصلية في إسطنبول بعد دقائق من دخوله إليها.
  • العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين كندا والسعودية إثر طرد الرياض السفير الكندي واستدعاء سفيرها من أوتاوا وتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، بعد أن نددت كندا باعتقال ناشطين سعوديين مدافعين عن حقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة مباشر
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