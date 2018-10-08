أنقرة تستدعي سفير السعودية وتطلب تفتيش القنصلية

قال مراسل الجزيرة في أنقرة، إن السلطات التركية استدعت السفير السعودي لديها للمرة الثانية بشأن اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي، وطلبت إذنًا لتفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول.

إذن بتفتيش القنصلية

مصادر دبلوماسية تركية أوضحت أنّ مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال، أبلغ السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، عن تطلع أنقرة للتعاون التام مع الجانب السعودي بخصوص اختفاء جمال خاشقجي .

الخارجية التركية أبلغت السفير السعودي انتظارها تعاونًا تامًا في التحقيقات الخاصة بقضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.

مدعي عام الجمهورية في إسطنبول شكّل فريقًا تحقيقيًا خاصًا لتتبع الأدلة حول مصير الصحفي جمال خاشقجي.

عواصم غربية تطالب بإجابات بخصوص مصير خاشقجي، ومسؤول أممي يدعو إلى تحقيق دولي.

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