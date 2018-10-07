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نتنياهو ينسق مع بوتين الغارات الإسرائيلية على سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
7/10/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيلتقي قريبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة التنسيق الأمني بشأن سوريا في ظل خلاف مع موسكو حول العمليات الجوية الإسرائيلية.

نتنياهو أدلى بالتصريحات خلال اجتماع للحكومة اليوم الأحد دون أن يحدد موعدا للمحادثات مع بوتين.

تصريحات نتنياهو

  • تحدثت هاتفيا مع بوتين واتفقنا على الالتقاء قريبا لمواصلة التنسيق الأمني المهم بين جيشينا.
  • ستعمل إسرائيل دوما على منع إيران من ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا ونقل الأسلحة الفتاكة إلى حزب الله في لبنان.

خلفية

  • روسيا قالت يوم الثلاثاء إنها زودت الدفاعات الجوية السورية بالنظام الصاروخي إس-300 بعدما اتهمت إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن اسقاط طائرة تجسس روسية بنيران القوات السورية التي كانت تطلق النار على طائرات إسرائيلية هجومية الشهر الماضي.
  • مسؤولون إسرائيليون قالوا إن طائرات الشبح الإسرائيلية تستطيع هزيمة النظام الجديد ويمكنها تدميره على الأرض. وتعهدوا بالمضي قدما في جهود منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
  • لكن لم ترد أي تقارير عن ضربات جوية إسرائيلية في سوريا منذ إسقاط الطائرة الروسية.
  • أثار هذا التوقف على ما يبدو تكهنات وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يأتي بناء على طلب روسيا أو أن إسرائيل علقت الهجمات بسبب مخاوف من تأجيج التوترات مع موسكو الداعم العسكري الرئيسي للحكومة السورية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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