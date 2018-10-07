نتنياهو ينسق مع بوتين الغارات الإسرائيلية على سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيلتقي قريبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة التنسيق الأمني بشأن سوريا في ظل خلاف مع موسكو حول العمليات الجوية الإسرائيلية.

نتنياهو أدلى بالتصريحات خلال اجتماع للحكومة اليوم الأحد دون أن يحدد موعدا للمحادثات مع بوتين.

تصريحات نتنياهو

تحدثت هاتفيا مع بوتين واتفقنا على الالتقاء قريبا لمواصلة التنسيق الأمني المهم بين جيشينا.

ستعمل إسرائيل دوما على منع إيران من ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا ونقل الأسلحة الفتاكة إلى حزب الله في لبنان.

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