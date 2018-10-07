مقتل صحفية بلغارية بعد اغتصابها

قال مكتب الادعاء البلغاري إن صحفية قتلت بطريقة وحشية بعد اغتصابها في مدينة روسي أقصى الشمال على الحدود مع رومانيا.
القصة:
- قال مدعي عام مدينة روسي إنه عثر على جثة فيكتوريا مارينوفا، 30 عاما، في إحدى الحدائق العامة.
- أضاف أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق.
- أشار المدعي العام إلى فقدان "هاتفها الخليوي ومفاتيح سيارتها ونظاراتها وجزءا من ملابسها".
- قال إن التحقيق يأخذ كل الفرضيات بعين الاعتبار سواء الشخصية أو تلك المتعلقة بوظيفتها.
- أكد وزير الداخلية ملادين مارينوف أن الضحية تعرضت أيضا للاغتصاب.
- أعرب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف عن أمله في أن تنجح التحقيقات بالكشف عن ملابسات الجريمة بعد "الجهد الذي تم بذله".
- قال إنه بفضل الكمية الكبيرة من عينات الحمض النووي التي تم جمعها فإن القبض على الجاني مسألة وقت.
- دان ممثل حرية الصحافة في منظمة الأمن والتعاون الأوربية هارلم ديزير مقتل مارينوفا.
- كتب ديزير على تويتر "أنا مصدوم لمقتل الصحفية الاستقصائية فيكتوريا مارينوفا في بلغاريا. أدعو بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق كامل ومعمق. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
- كانت مارينوفا تعمل مديرة إدارية لمحطة "تي في إن" التلفزيونية الصغيرة، وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص يحمل عنوان "الكاشف".
- وتناولت الحلقة الأولى من برنامجها التي أذيعت في 30 من سبتمبر/ أيلول الماضي تحقيقا عن عمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة للاتحاد الأوربي مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين.
- تم اعتقال ضيفي الحلقة لفترة قصيرة من قبل الشرطة البلغارية، وهو ما استنكرته منظمة مراسلون بلا حدود حينها.
- قتل مارينوفا هو ثالث جريمة قتل تستهدف صحفيا خلال عام في الاتحاد الأوربي، ويأتي بعد مقتل صحفيين اثنين بارزين في مالطا وسلوفاكيا.