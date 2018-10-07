مقتل إسرائيلييْن في إطلاق نار بالضفة المحتلة

أعلنت مصادر إسرائيلية الأحد، مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب تجمع بركان الاستيطاني بالقرب من سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

إطلاق نار:

الإعلام الإسرائيلي قال إن عاملًا فلسطينيًا (23 عامًا) من منطقة قلقيلية، أطلق النار من سلاح "إم 16″، على مجموعة من المستوطنين، فأصاب اثنين منهم بجراح حرجة، وأعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية عن وفاتهما لاحقً، فيما وُصفت الإصابة الثالثة بـ"الخطيرة".

القتيلان هما رجل وامرأة في الثلاثينات من عمريهما، بينما المصاب الثالث امرأة في الخمسينات من عمرها.

قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرى غرب محافظة سلفيت بحواجز عسكرية، وشرعت بعمليات تمشيط وبحث واسعة النطاق عن مطلق النار الذي لاذ بالفرار.

رواية الإعلام الإسرائيلي: