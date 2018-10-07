مستشار أردوغان: إعلان مهم خلال ساعات في قضية خاشقجي

قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية في لقاء مع "الجزيرة مباشر" إنه سيتم إعلان مهم خلال الساعات القادمة في قضية جمال خاشقجي.

تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية:

جهاز الأمن التركي قوي جدا، ولا يخفي على الأمن التركي أي شيء، ولديه تقنيات عالية.

ستعلن (الاثنين) الرواية الرسمية التركية حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الشرطة التركية بعد الانتهاء من جمع الأدلة سوف تقوم بتسليمها إلى النائب العام التركي.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ما زال ينتظر نتائج التحقيقات في شأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريحات أردوغان:

سنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت

أتابع بصفتي رئيساً للجمهورية، مسألة اختفاء خاشقجي.

الأناضول: الشرطة السعودية دخلت القنصلية