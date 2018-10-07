مستشار أردوغان: إعلان مهم خلال ساعات في قضية خاشقجي

قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية في لقاء مع "الجزيرة مباشر" إنه سيتم إعلان مهم خلال الساعات القادمة في قضية جمال خاشقجي.
تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية:
- جهاز الأمن التركي قوي جدا، ولا يخفي على الأمن التركي أي شيء، ولديه تقنيات عالية.
- ستعلن (الاثنين) الرواية الرسمية التركية حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
- الشرطة التركية بعد الانتهاء من جمع الأدلة سوف تقوم بتسليمها إلى النائب العام التركي.
من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ما زال ينتظر نتائج التحقيقات في شأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
تصريحات أردوغان:
- سنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت
- أتابع بصفتي رئيساً للجمهورية، مسألة اختفاء خاشقجي.
الأناضول: الشرطة السعودية دخلت القنصلية
- نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر تركية أن الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود جمال خاشقجي داخلها هم من عناصر الشرطة السعودية.
- مصادر أمنية تركية كانت قد صرحت بأن 15 سعودياً بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول على متن طائرتين وتواجدوا بالقنصلية السعودية بالتزامن مع وجود الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيها، وعادوا لاحقا إلى الدول التي قدموا منها.
- بينما كشف مصدر مسؤول في القنصلية للسعودية بإسطنبول أن وفدا أمنيا من محققين سعوديين وصلوا السبت إلى إسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.