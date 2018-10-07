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سياسة

ليتوانيا تشيع بطل المقاومة ضد السوفيات في جنازة متأخرة 60 عاما

جندي يحمل صورة بطل المقاومة ضد السوفيات أدولفاس رامانوسكاس
جندي يحمل صورة بطل المقاومة ضد السوفيات أدولفاس رامانوسكاس
7/10/2018

ودع آلاف الليتوانيين بطل المقاومة ضد السوفيات أدولفاس رامانوسكاس خلال جنازة رسمية، وذلك بعد شهر من التعرف على جثمانه الذي ظل مفقودا مدة ستين عاما.

القصة

  • تجمعت الحشود في شوارع فيلنيوس لالقاء تحية الوداع على المقاتل الذي كان يطلق عليه اسم "فاناغاس" أو "الصقر"، وهو من كبار قياديي المقاومة الشعبية في ليتوانيا ضد الاحتلال السوفياتي.
  • الرئيسة داليا غريبوسكايت أمام النعش: شخص واحد كان يشكل خطرا على النظام، حتى إنهم لم يحاولوا التخلص منه ومن عائلته فحسب، بل أيضا إخفاء هويته، وقد فشلوا في ذلك.    
  • رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس: الجنازة الرسمية هي يوم "عدالة تاريخية".    

قصة المقاومة

  • اجتاح السوفيات دول البلطيق عام 1940 بموجب اتفاق مولوتوف-ريبينتروب مع ألمانيا النازية.
  • المقاومة في ليتوانيا ضد السوفيات بدأت عام 1944 ردا على القمع الذي مارسه الجيش السوفياتي والترحيل الجماعي لليتوانيين إلى سيبيريا وفرض التجنيد الإجباري في الجيش الأحمر.    
  • في العام التالي انضم فاناغاس الذي كان يعمل مدرسا إلى إحدى مجموعات المقاومة التي كانت تتمتع بدعم قوي في الريف ليصل عددها إلى 20 ألف مقاتل في مراحلها الأولى، قبل أن يتناقص بشكل تدريجي إلى عدة مئات عام 1952.
  • السلطات السوفياتية اعتقلت فاناغاس عام 1956 بعد سنوات من عيشه متخفيا، إذ جرى تعذيبه بقسوة وإعدامه في السنة اللاحقة وإلقاء جثته في قبر جماعي مجهول.    
  • علماء آثار ليتوانيين تلقوا العام الماضي معلومات عن مقبرة لأشخاص تم إعدامهم لارتكابهم "جرائم سياسية".
  • فحص حمض نووي أكد في يونيو/حزيران أن بقايا عثر عليها في المقبرة تعود إلى "فاناغاس".
  • أوكسوت رامانوسكايت ابنة فاناغاس: الآن أعرف قبره الذي يمكن أن أذهب إليه عندما أرغب في أن أكون معه. أعتقد أنه سيكون رمزا لجميع المقاتلين من أجل الحرية.    
  • ليتوانيا كانت أول جمهورية تعلن استقلالها في مارس/آذار عام 1990 عن الاتحاد السوفياتي، لتنضم عام 2004 إلى الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي.    

تظلل أزمات الماضي العلاقات المتشنجة بين فيلنيوس وموسكو، إذ ترفض الأخيرة الاعتراف بأن حكمها ليتوانيا مدة خمسة عقود كان احتلالا أو اعتبار عمليات الترحيل التي قام بها السوفيات جريمة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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