لحظة بلحظة.. تطورات اختفاء جمال خاشقجي

فيما يلي أهم التطورات بشأن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي منذ اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول:
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يرغب في لقاء خطيبة خاشقجي في البيت الأبيض.
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وقال ترمب في تصريحات للصحفيين إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات بشأن اختفاء خاشقجي، مضيفا أنه يتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.
- قال ترمب إن بلاده تريد الوصول إلى حقيقة اختفاء خاشقجي بعدما شاهده أشخاص وهو يدخل ولا يخرج من القنصلية السعودية.
- قال البيت الأبيض إن اثنين من مسؤوليه هما مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب تحدثا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن خاشقجي.
- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى أيضا مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي لمتابعة قضية اختفاء خاشقجي والتأكيد على طلب الولايات المتحدة تقديم معلومات.
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نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول تركي قوله إن السلطات السعودية لا تتعاون في التحقيقات بشأن اختفاء خاشقجي وترفض منحهم إذنا بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية أو مقر القنصل في إسطنبول في إطار التحقيقات حول اختفاء خاشقجي.
- في تقرير مطول نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي، لم تذكر اسمه، قوله إن المخابرات البريطانية تعتقد أنه كانت هناك محاولة لتخدير جمال خاشقي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكن يبدو أن الجرعة كانت زائدة، ما أدى إلى مقتله بجرعة مخدر زائدة.
- نقلت رويترز في تقريرها عن مسؤولين أتراك أن خاشقجي كان يلبس لدى دخوله مبنى القنصلية ساعة ذكية من نوع أبل مرتبطة بهاتف محمول سلمه إلى خطيبته خديجة جنكيز قبل دخوله المبنى.
- قال المسؤولون لرويترز إن فريق المحققين من أجهزة المخابرات والادعاء التركي بالإضافة إلى فريق تقني يعملون على استخلاص المعلومات التي تم بثها من الساعة إلى جهاز الهاتف عن طريق الهاتف لأن الساعة مفقودة.
- ذكرت مصادر تركية للجزيرة أن أحد الأتراك كان موجودًا في القنصلية السعودية أثناء وجود خاشقجي وسمع أصوات "صراخ واستغاثة" قبل أن يسود الصمت فجأة.
- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر أن المخابرات الأمريكية "اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة للقبض على خاشقجي".
- نشرت صحف ووسائل إعلام تركية مقاطع فيديو وصورا لما قالت إنه لمجموعة من 15 فردا من أجهزة الأمن السعودية شاركت في الاخفاء الغامض للصحفي جمال خاشقجي.
- من بين الأشخاص الذين نشرت صورهم وأسماؤهم خبير في الطب الشرعي يعمل في وزارة الداخلية السعودية منذ 20 عاما وفقا لحسابه على موقع لينكد إن للتواصل المهني ووسائل الإعلام السعودية وهو عضو في الجمعية السعودية للطب الشرعي.
- قالت صحيفة "صباح" التركية إن المجموعة سافرت بجوازات سفر دبلوماسية وإن الأسماء والصور الأخرى لأعضائها تتطابق مع صور وأسماء ضباط في الجيش والقوات الجوية السعودية استنادا إلى تقارير إعلامية سعودية سابقة وحساب على فيسبوك.
- أبلغ مصدر أمني تركي رويترز في السابق أن مجموعة الخمسة عشر، والتي تضم بعض المسؤولين، غادرت البلاد في وقت لاحق من نفس اليوم الذي اختفى فيه الصحفي السعودي.
- نشرت وسائل إعلام تركية تسجيلات تظهر تفاصيل وصول الفريق السعودي المشتبه في تورطه باختفاء خاشقجي إلى القنصلية السعودية، ويظهر الفيديو مغادرة الفريق بعد ساعتين من دخول خاشقجي.
- يتضمن الفيديو مسار حافلة صغيرة عقب مغادرتها مبنى القنصلية وصولا لمرآب مغلق تابع لمقر القنصل السعودي، وكذلك خط سير الفريق منذ هبوط طائرتهم الخاصة في مطار أتاتورك مرورا بوصولهم إلى الفندق ثم منزل القنصل السعودي في إسطنبول، ولقطات لسيارة سوداء من المرجح أن السعوديين استخدموها في نقل جثمان خاشقجي.
- نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً يظهر فيه دخول 3 أشخاص للقنصلية الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الحادثة وكان في استقبالهم مسؤول سعودي، كما كان يحمل أحدهم حقيبة لأدوات النجارة، ومكث هؤلاء الثلاثة قرابة الساعة داخل القنصلية.
- نشرت وسائل الإعلام صورة لسيارة فخمة ذكرت أنها دخلت لمرآب القنصلية مساء الثلاثاء وغادرت بعدها، وأضافت بأن هناك ثلاثة أشخاص دخلوا من الباب الخلفي للقنصلية وكان أحدهم يحمل حقيبة ومكثوا بالداخل ٢٠ دقيقة ثم غادروا المكان.
الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول:
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتحدث حتى الآن مع المسؤولين السعوديين بشأن الصحفي المختفي جمال خاشقجي، لكنه قال إنه سيتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأنه في مرحلة ما.
- وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال إن وزارته تتابع قضية اختفاء خاشقجي عن كثب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية.
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قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي دعا السعودية إلى إجراء تحقيق "كامل وشفاف" في اختفاء جمال خاشقجي.
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قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه التقى مع السفير السعودي في لندن سعيا للحصول على إجابات بشأن ما حدث لجمال خاشقجي.
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قال الوزير في تصريح صحفي على تويتر: "العنف ضد الصحفيين في أنحاء العالم يتزايد ويمثل تهديدا كبيرا لحرية التعبير. إذا ثبتت صحة التقارير الإعلامية فسنتعامل مع الواقعة بجدية. الصداقة تعتمد على القيم المشتركة".
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مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق إزاء ما يبدو أنه "اختفاء قسري" بحث خاشقجي منذ أن دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أسبوع ودعا أنقرة والرياض للتحقيق في الأمر.
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رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت في إفادة صحفية في جنيف "إذا كانت أنباء وفاته والظروف الغريبة التي أدت إليها حقيقية، فسيكون ذلك صادما بحق".
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قالت وكالة الأناضول التركية إن مسؤولين سعوديين وجهوا الدعوة لخبراء أتراك ومسؤولين معنيين بزيارة قنصليتها في اسطنبول في أعقاب اختفاء جمال خاشقجي قبل أسبوع بعد دخوله القنصلية.
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إنه من الممكن تفتيش االقنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي.
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المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي قال في بيان إنه رغم أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، فمن الممكن أن تفتشها سلطات الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة.
- رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليغدار أوغلو قال إن على الحكومة التركية إعادة النظر في العلاقة مع السعودية، إذا ما ثبت تورطها في مزاعم مقتل جمال خاشقجي.
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صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت صورة للكاتب السعودي جمال خاشقجي وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تعتبر أحدث الأدلة التي كشف النقاب عنها مؤخرا حول حادث اختفائه الغامض.
- الصورة المنشورة، التي التقطتها كاميرا مراقبة خارج المبنى، تظهر دخول خاشقجي مبنى القنصلية عند الساعة الواحدة و14 دقيقة ظهرا . وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة من شخص مقرب من التحقيق.
الإثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يشعر بالقلق إزاء اختفاء الصفحي السعودي جمال خاشقجي في تركيا وأتمنى أن يُحل الموضوع سريعا.
- رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان: التقارير بشأن جمال خاشقجي مثيرة للقلق. نحن بحاجة إلى حقائق واضحة من الحكومتين التركية والسعودية.
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حذّر أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكي من تبعات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي على العلاقات الأمريكية السعودية إذا ثبت أنه تعرض للاغتيال في القنصلية السعودية بإسطنبول.
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السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام قال في تصريحات على حسابه على تويتر: إذا ثبتت صحة أي من الادعاءات بشأن تورط السعودية في مقتل خاشقجي فإن هذا سيكون مدمرا للعلاقات الأمريكية السعودية، وسيكون هناك ثمن باهظ يتعين دفعه، اقتصاديا وفي مجالات أخرى.
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السيناتور الجمهوري بوك كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال في تغريدة على تويتر:أثرْت مسألة اختفاء خاشقجي بنفسي مع السفير السعودي. وسنرد بالشكل الملائم على أي دولة تستهدف الصحفيين في الخارج.
- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن السفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان قوله إنه "من المستحيل أن تقع جريمة ويتستر عليها موظفونا في قنصلية إسطنبول دون أن نعرف عنها شيئا".
- قالت الصحيفة إن السفير رفض مناقشة الأمر أكثر من ذلك قائلا "لا نريد أن نضر بالتحقيقات.. التكهنات لا تساعد مهمتنا".
- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في بودابست، إن على المسؤولين السعوديين إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول عقب دخوله إليها يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول.
- قال أردوغان أيضا إن هناك أشخاص قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد.
- أردوغان: مسؤولو الأمن والمخابرات التركية في حالة استنفار لبحث قضية خاشقجي.
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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي (الإثنين): قلقون جدا بشأن كثير من حالات العنف التي استهدفت صحفيين في الفترة الأخيرة، ومن بينهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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دوجاريك: نتابع قضية خاشقجي عن كثب وسنصدر موقفا محددا عند انتهاء التحقيقات.
الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول:
- أردوغان: أتابع مسألة اختفاء خاشقجي وسنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت.
- أردوغان: لا تزال لدينا توقعات إيجابية بشأن حالة خاشقجي.
- أردوغان: يتم التحقيق في جميع التسجيلات وعمليات الخروج والدخول من المطارات التركية.
- أردوغان: ننتظر نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول.
- وكالة "سي.إن.إن ترك" نقلا عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية "بطريقة طبيعية".
السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول:
- الاستنتاجات الأولية للأمن التركي هي أن جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.
- مصادر أمنية تركية: اغتيال خاشقجي كان مدبرا وتم نقل جثته إلى خارج القنصلية.
- مسؤول بالقنصلية السعودية بإسطنبول ينفي مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية.
- القنصل السعودي بإسطنبول: المواطن جمال خاشقجي غير موجود بالقنصلية ولا بالسعودية.
- القنصل السعودي بإسطنبول: القنصلية والسفارة تبذلان جهودا للبحث عن خاشقجي ونشعر بالقلق.
- حساب معتقلي الرأي السعودي على "تويتر": أنباء عن العثور على جثة خاشقجي في إحدى مناطق إسطنبوا.
- مصادر تركية: مسؤولون سعوديون وصلوا بطائرتين بالتزامن مع وجود خاشقجي بالقنصلية.
- مراسل الجزيرة: السعوديون الذين دخلوا القنصلية يوم اختفاء خاشقجي وصلوا بطائرتين خاصتين.
- أ ف ب: الشرطة التركية تعتقد أن خاشقجي قتل بأيدي فريق أتى خصيصا لإسطنبول.
- الخارجية الأمريكية: لا نستطيع التعليق على تقارير مقتل خاشقجي ونتابع الأمر عن كثب
- السيناتور كريس مورفي: ثبوت اغتيال خاشقجي سيشكل شرخا عميقا بعلاقاتنا مع السعودية
- واشنطن بوست: إذا تأكد مقتل خاشقجي فإنه سيشكل تصعيدا سعوديا صادما لإسكات المعارضة
- أمنستي: اغتيال خاشقجي سيكون إشارة مرعبة للمنتقدين بأنهم بخطر حتى خارج السعودية
- ميدل إيست آي: خاشقجي عُذب قبل أن يقتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.
- "القسط" الحقوقية السعودية تدعو إلى تشكيل فريق أممي للتحقيق في اغتيال خاشقجي
- مراسلون بلا حدود: إذا تأكد مقتل خاشقحي فذلك مرعب وتعدٍ غير مقبول على حرية الصحافة