لحظة بلحظة.. تطورات اختفاء جمال خاشقجي

فيما يلي أهم التطورات بشأن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي منذ اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول:

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول تركي قوله إن السلطات السعودية لا تتعاون في التحقيقات بشأن اختفاء خاشقجي وترفض منحهم إذنا بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية أو مقر القنصل في إسطنبول في إطار التحقيقات حول اختفاء خاشقجي.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات بشأن اختفاء خاشقجي، مضيفا أنه يتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يرغب في لقاء خطيبة خاشقجي في البيت الأبيض.

الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتحدث حتى الآن مع المسؤولين السعوديين بشأن الصحفي المختفي جمال خاشقجي، لكنه قال إنه سيتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأنه في مرحلة ما.

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال إن وزارته تتابع قضية اختفاء خاشقجي عن كثب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي دعا السعودية إلى إجراء تحقيق "كامل وشفاف" في اختفاء جمال خاشقجي.

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه التقى مع السفير السعودي في لندن سعيا للحصول على إجابات بشأن ما حدث لجمال خاشقجي.

قال الوزير في تصريح صحفي على تويتر: "العنف ضد الصحفيين في أنحاء العالم يتزايد ويمثل تهديدا كبيرا لحرية التعبير. إذا ثبتت صحة التقارير الإعلامية فسنتعامل مع الواقعة بجدية. الصداقة تعتمد على القيم المشتركة".

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق إزاء ما يبدو أنه "اختفاء قسري" بحث خاشقجي منذ أن دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أسبوع ودعا أنقرة والرياض للتحقيق في الأمر.

رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت في إفادة صحفية في جنيف "إذا كانت أنباء وفاته والظروف الغريبة التي أدت إليها حقيقية، فسيكون ذلك صادما بحق".

قالت وكالة الأناضول التركية إن مسؤولين سعوديين وجهوا الدعوة لخبراء أتراك ومسؤولين معنيين بزيارة قنصليتها في اسطنبول في أعقاب اختفاء جمال خاشقجي قبل أسبوع بعد دخوله القنصلية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إنه من الممكن تفتيش االقنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي.

المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي قال في بيان إنه رغم أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، فمن الممكن أن تفتشها سلطات الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة.

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليغدار أوغلو قال إن على الحكومة التركية إعادة النظر في العلاقة مع السعودية، إذا ما ثبت تورطها في مزاعم مقتل جمال خاشقجي.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت صورة للكاتب السعودي جمال خاشقجي وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تعتبر أحدث الأدلة التي كشف النقاب عنها مؤخرا حول حادث اختفائه الغامض.

الصورة المنشورة، التي التقطتها كاميرا مراقبة خارج المبنى، تظهر دخول خاشقجي مبنى القنصلية عند الساعة الواحدة و14 دقيقة ظهرا . وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة من شخص مقرب من التحقيق.