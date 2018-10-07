شاهد: مقتل 50 على الأقل في حادث صهريج وقود في الكونغو

قال مسؤول محلي إن نحو 50 شخصا لاقوا حتفهم وأُصيب 100 آخرين بحروق خطيرة بعد تصادم بين شاحنة صهريج وقود وإحدى المركبات في قرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ما القصة؟

الحادث وقع على طريق سريع يربط العاصمة "كينشاسا" بالمنفذ البحري الوحيد في البلاد في ماتادي على المحيط الأطلسي.

شاحنة صهريج وقود اصطدمت بسيارة أخرى بحسب "إذاعة اوكابي" التابعة للأمم المتحدة. وأوضحت الإذاعة أن "النيران امتدت سريعا وبلغت المساكن المجاورة".

آتو ماتوبوانا نكولوكي نائب حاكم إقليم وسط الكونغو قال إن السلطات تبذل قصارى جهدها لمساعدة ضحايا الحادث في "قرية مبوتا" التي تقع على بعد نحو 130 كيلومتر عن العاصمة.

أحد شهود العيان في مكان الكارثة في قرية مبوبا على بعد نحو 120 كيلومترا غرب كينشاسا قال لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أحصينا 53 جثة متفحمة".

شاهد العيان: سبعة أشخاص أصيبوا بحروق بالغة توفوا لاحقا في المستشفى في كيسانتو، المدينة القريبة من موقع الحادث.

طبيب في مستشفى نقل إليه الضحايا قال إن معظم الاشخاص "مصابون بحروق من الدرجة الثانية".

الطبيب: "نحاول إسعافهم لكن للأسف هناك أشخاص يموتون" مشيرا إلى أن "عيادتين نقالتين تتوليان نقل المصابين".

بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية قال إنها أرسلت "تسع سيارات إسعاف إلى المكان للقيام بعمليات النقل الطبية".

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