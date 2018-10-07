البث الحي
سياسة

شاهد: مقتل 50 على الأقل في حادث صهريج وقود في الكونغو

7/10/2018

قال مسؤول محلي إن نحو 50 شخصا لاقوا حتفهم وأُصيب 100 آخرين بحروق خطيرة بعد تصادم بين شاحنة صهريج وقود وإحدى المركبات في قرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ما القصة؟
  • الحادث وقع على طريق سريع يربط العاصمة "كينشاسا" بالمنفذ البحري الوحيد في البلاد في ماتادي على المحيط الأطلسي.
  • شاحنة صهريج وقود اصطدمت بسيارة أخرى بحسب "إذاعة اوكابي" التابعة للأمم المتحدة. وأوضحت الإذاعة أن "النيران امتدت سريعا وبلغت المساكن المجاورة".
  • آتو ماتوبوانا نكولوكي نائب حاكم إقليم وسط الكونغو قال إن السلطات تبذل قصارى جهدها لمساعدة ضحايا الحادث في "قرية مبوتا" التي تقع على بعد نحو 130 كيلومتر عن العاصمة.
  • أحد شهود العيان في مكان الكارثة في قرية مبوبا على بعد نحو 120 كيلومترا غرب كينشاسا قال لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أحصينا 53 جثة متفحمة".
  • شاهد العيان: سبعة أشخاص أصيبوا بحروق بالغة توفوا لاحقا في المستشفى في كيسانتو، المدينة القريبة من موقع الحادث.
  • طبيب في مستشفى نقل إليه الضحايا قال إن معظم الاشخاص "مصابون بحروق من الدرجة الثانية".
  • الطبيب: "نحاول إسعافهم لكن للأسف هناك أشخاص يموتون" مشيرا إلى أن "عيادتين نقالتين تتوليان نقل المصابين".
  • بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية قال إنها أرسلت "تسع سيارات إسعاف إلى المكان للقيام بعمليات النقل الطبية".
خلفية:
  • الطرق في الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا سيئة للغاية بعد سنوات من الحرب والإهمال.
  • وفي عام 2010 لاقى 230 شخصا على الأقل حتفهم في الكونغو عندما انقلبت شاحنة صهريج وقود أيضا وانفجرت مطلقة كرة لهب أحرقت بيوتا ودور سينما مكتظة بأناس كانوا يشاهدون مباراة في كأس العالم لكرة القدم.
المصدر : الجزبرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)