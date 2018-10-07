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سياسة

شاهد: لحظة فرار عامل فلسطيني قتَل مستوطنيْن بالضفة

7/10/2018

نشرت مواقع إسرائيلية لقطات من كاميرات المراقبة في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان" بالضفة المحتلة، تظهر عامل فلسطيني يلوذ بالفرار بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن المستوطنَيْن، وهما رجل وامرأة في الثلاثينات من عمرهما، لقيا حتفهما متأثرين بجروحهما، بينما لا تزال هناك امرأة أخرى خمسينية تعاني من إصابات خطيرة.

وأعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ الهجوم هو عامل فلسطيني فصل من العمل في مصنع قبل شهرين، فاستهدف بالرصاص صاحب المصنع وزوجته وعاملة يهودية.

وأغلق الجنود والشرطة الإسرائيلية مداخل ومخارج بلدات وقرى فلسطينية شمال مدينتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة، وشرعوا بعمليات تفتيش واسعة بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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