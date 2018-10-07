شاهد: القنصل السعودي يستعرض قنصلية بلاده في إسطنبول للصحفيين

فتح القنصل السعودي في إسطنبول مقر بعثته في مسعى منه لتوضيح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام ليس في مقر البعثة وقال إن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس.

وقالت وكالة "رويترز" إن القنصلية السعودية سمحت لصحفييها بدخول القنصلية. وأظهرت لقطات عرضتها رويترز القنصل السعودي محمد العتيبي وهو يتجول في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وقام بفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.

في غضون هذا قال مصدران تركيان لـ "رويترز" (السبت) إن الاستنتاجات الأولية للأمن التركي تشير إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، وتم نقل جثته إلى خارجها.

تصريحات القنصل السعودي بإسطنبول: