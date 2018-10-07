شاهد: القنصل السعودي يستعرض قنصلية بلاده في إسطنبول للصحفيين

فتح القنصل السعودي في إسطنبول مقر بعثته في مسعى منه لتوضيح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام ليس في مقر البعثة وقال إن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس.
وقالت وكالة "رويترز" إن القنصلية السعودية سمحت لصحفييها بدخول القنصلية. وأظهرت لقطات عرضتها رويترز القنصل السعودي محمد العتيبي وهو يتجول في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وقام بفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.
في غضون هذا قال مصدران تركيان لـ "رويترز" (السبت) إن الاستنتاجات الأولية للأمن التركي تشير إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، وتم نقل جثته إلى خارجها.
تصريحات القنصل السعودي بإسطنبول:
- أحب أن اؤكد أن المواطن جمال خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهودا للبحث عنه ونشعر نحن بالقلق إزاء هذه القضية.
- لم توجه اتهامات قانونية لخاشقجي في القنصلية، والقنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية.
- إذا كانت الجهات التي تذكر أنه اختطف تركز على تواجده في البعثة، (فهذه) مجرد إشاعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق ثابتة.
- نحن نتأسف على بعض التصريحات التي صدرت. بعض المسؤولين الأتراك يصرون على تواجد المواطن داخل القنصلية ويبنون هذا الكلام على حديث عن طريق أشخاص دون أن يكون الأمر هذا مبني على حقائق أو وقائع.
- هناك تواصل بين الجهات المختصة التركية والجهات المختصة في المملكة "وخلونا نترك الوقت والفرصة بين الجانبين ونشوف النتائج".
- فكرة أن خاشقجي ربما يكون قد اختطف في القنصلية شيء مقزز "يعني اللي يطرح موضوع اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية شيء يفترض أنه ما يطرح إعلاميا".
- لمبنى القنصلية السعودية مدخلان أحدهما في الواجهة الأمامية والآخر في الخلف، وقال العتيبي إن خاشقجي ربما يكون غادر من أيهما.