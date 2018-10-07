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سياسة

شاهد: أول تصريح لأردوغان عن اختفاء جمال خاشقجي

7/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستعلن نتائج التحقيقات حول اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى العالم مهما كانت ماهيتها.

وأدلى أردوغان بتصريحات لوسائل إعلام عقب إلقائه كلمة أمام أعضاء حزبه.

أبرز تصريحات أردوغان

  • أتابع مسألة اختفاء خاشقجي وسنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت.
  • يتم التحقيق في جميع التسجيلات وعمليات الخروج والدخول من المطارات التركية.
  • ننتظر نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول.

  • يجري التحقق من عمليات الدخول إلى القنصلية السعودية والخروج منها، ونسعى للتوصل إلى نتيجة سريعا.

  • الجهات المعنية تدقق في عمليات الخروج والدخول من المطارات التركية.

  • تركيا حريصة على الإسراع بالكشف عن مصير خاشقجي من خلال التحقيقات التي تجريها الشرطة والأجهزة المعنية المختلفة.

  • ما زلت أحسن النية في توقعاتي، وإن شاء الله لن نواجه حالة لا نرغب فيها.

  • أتابع شخصيا مسألة اختفاء خاشقجي بصفتي رئيسا للجمهورية.

  • أعرف خاشقجي منذ زمن طويل، وآسف لوقوع الحادث في تركيا.

  • أعتقد أن أنصار الحريات في العالم -وخاصة في بلادنا- لن يتخلوا عن متابعة هذا الموضوع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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