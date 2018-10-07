سالفيني: إيطاليا ستغلق مطاراتها أمام رحلات مهاجرين من ألمانيا

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (الأحد) إن مطارات بلاده لن تستقبل طائرات غير مصرح بها تقل مهاجرين من ألمانيا.

ما القصة؟

تصريحات وزير الداخلية الإيطالي تأتي في تصعيد للخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوربي بشأن كيفية تقاسم المسؤولية المتعلقة بطالبي اللجوء.

تعمل الدولتان على إبرام اتفاق ترسل بموجبه ألمانيا مهاجرين لإيطاليا كانوا قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء للأخيرة لكن الاتفاق لم يوقع بعد.

صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية ذكرت أمس السبت أن الوكالة المعنية بالتعامل مع اللاجئين في ألمانيا أرسلت "عشرات الخطابات" لمهاجرين تنصحهم فيها بالعودة إلى إيطاليا بوسائل منها رحلات جوية عارضة وأشارت إلى أن أول عملية نقل تم التخطيط لها ستتم في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

سالفيني قال في بيان "إذا فكر أحد، برلين أو بروكسل، في التخلص من عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات عارضة غير مصرح بها فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك، سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ".

رد ألماني:

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال الشهر الماضي إن الاتفاق مع إيطاليا تم التوصل له بالفعل وإنه يتوقع توقيعه قريبا لكن سالفيني نفى ذلك في اليوم التالي وطالب ألمانيا بتقديم المزيد من التنازلات.

زيهوفر قال لصحيفة فيلت أم زونتاغ "تم التفاوض على الاتفاق الذي يتبع ذات المبادئ التي تم الاتفاق عليها مع اليونان، نعيد لاجئين لإيطاليا لكن علينا في المقابل أن نستقبل ذات العدد من الذين يتم إنقاذهم من البحر.

زيهوفر أضاف أن سالفيني الآن يقول فجأة: لن أوقع إلا إذا دعمت ألمانيا موقف إيطاليا بشأن اللجوء أمام الاتحاد الأوربي. على رؤساء الحكومات التحرك" لحل ذلك.