بدء محاكمة زوجة نتنياهو: تعرف على الاتهامات!

مثلت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في أولى جلسات محاكمتها بتهم الاحتيال، إذ تواجه مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال الدولة بطلب وجبات جاهزة.
ما هي القصة؟
- وفقا لعريضة الاتهام، حصلت سارة وموظف حكومي على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم، ما يعد خرقا للقواعد التنظيمية التي تحظر هذا السلوك إذا كان هناك طباخ مقيم.
- تنفي سارة نتنياهو ارتكاب أية مخالفات.
- وُجهت الاتهامات لسارة في يونيو/ حزيران بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي سلع عن طريق الاحتيال.
- إذا أدينت بتلك الاتهامات فقد تواجه سارة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
- بدا على سارة التوتر لدى دخولها قاعة المحكمة ولم تدل بأي تعليق للصحفيين وجلست بجوار محامييها.
- اعترض محامو سارة على الاتهامات قائلين إن المزاعم غير متماسكة لأن القواعد التنظيمية المتعلقة بطلب الوجبات ليست سليمة من الناحية القانونية، ولأن موظفا من داخل المنزل طلب الطعام على الرغم من معارضة سارة.
- قال يوسي كوهين أحد محاميي سارة للمحكمة "إذا وصلنا لمرحلة تقديم الأدلة، فإنني أعتقد يا سيادة القاضي أنك قد تضحك".
- قال فريق الدفاع في بيان "للمرة الأولى في التاريخ يتم توجيه لائحة اتهام لزوجة زعيم لطلبها وجبات سريعة".
- طالب ممثلو الادعاء بتوسيع المحاكمة بحيث تتألف هيئتها من ثلاثة قضاة، وهي خطوة اعترض الدفاع عليها وقالوا إنها تضفي قوة لا مبرر لها على القضية.
- وصف نتنياهو الاتهامات الموجهة لزوجته بأنها سخيفة ولا أساس لها.
- يخضع نتنياهو نفسه لسلسلة من التحقيقات بشأن الفساد، إلا أنه يؤكد أن كافة هذه الاتهامات لا أساس لها وأن "هناك حملة إعلامية واضحة" لإسقاط حكومته.
- من المزمع إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 لكن بعض المحللين السياسيين يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة.